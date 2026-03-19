Confirmado: Courtois está roto según confirma el Real Madrid

El Real Madrid se impuso en el Etihan en un partido que sirvió tanto para sentenciar la eliminatoria como para dar un golpe sobre la mesa. Los de Arbeloa, jueguen bien o mal, siguen siendo aspirantes a todo. La victoria no fue una sorpresa, sobre todo tras la merecida expulsión de Bernardo Silva al poco de empezar el encuentro y el consiguiente tanto de Vinícius de penalti.

El gol de Haaland antes del descanso puso un momento de tensión en la expedición madridista, sobre todo tras ver a Lunin calentar con intensidad durante esos minutos previos al arranque del segundo acto. Sospechas confirmadas y el ucraniano entró al verde sustituyendo a Courtois.

La lesión de Courtois a pocos días del Derbi

Se encendieron todas las alarmas temiendo una lesión del astro belga. Y, en cierto modo, así fue. Su cambio fue motivado más por una presunta sobrecarga en el abductor derecho y con la eliminatoria de cara, Arbeloa y jugador optaron por evitar riesgos mayores y ejecutar el llamativo cambio. Si le hubiera ocurrido algo al internacional por Ucrania, el problema hubiera sido mayor al no contar en la convocatoria con Fran González.

Lunin y Courtois, durante la Supercopa de Europa 2024. / MARISCAL / EFE

Comunicado Oficial del Real Madrid sobre Courtois

Ahora resulta que todo es peor de lo que se esperaba y el Real Madrid ha anunciado en su página web oficial que Thibaut Courtois finalmente sí sufre una lesión muscular.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución". Se espera que Courtois esté de baja unas seis semanas, lo que implica que se perderá los partidos ante Atlético de Madrid, el Mallorca, el Girona, Alavés y Betis en Liga y la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Munich. Además, también llegaría muy justo a unas hipotéticas semifinales.

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¿Cuántos partidos se perderá Courtois por lesión?

El meta belga podría estar fuera de los terrenos de juego durante seis semanas. Que tengamos parón liguero ayuda, pero lo cierto es que se perderá muchos partidos clave. Además de toda la eliminatoria de Champions League contra el poderoso Bayern de Múnich y probablemente la ida de unas hipotéticas semifinales, es evidente que no estará disponible para los duelos de LaLiga ante Atlético de Madrid, Mallorca, Girona, Alavés y Betis. Se espera que esté recuperado para jugar contra el Espanyol una semana antes del Clásico del Camp Nou ante el FC Barcelona.