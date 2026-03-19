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Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho

En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España

Fallece el exentrenador de porteros Silvino Louro.

Fallece el exentrenador de porteros Silvino Louro. / EFE

EFE

Madrid

En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.

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Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Baía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio Cesar.

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