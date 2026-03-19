Óbito
Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España
EFE
Madrid
En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.
En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.
Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Baía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio Cesar.
- El Valencia CF jugará contra el Elche CF con la camiseta de la temporada 91-92
- Justin de Haas: máxima fiabilidad
- Pablo Maffeo, opción emergente para el lateral derecho del Valencia CF
- Dos jugadores del Valencia en el top 10 de los fichajes de invierno
- Iñaki Williams y Thomas Partey se marchan a Alemania
- Un exvalencianista, entre los goleadores de la remontada del Sporting al Bodo Glimt
- Así define David Albelda a su hijo, renovado por el Valencia CF: 'A su edad es...
- El menosprecio de Guardiola al Real Madrid: 'No son mi mayor reto