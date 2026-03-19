Noa Lang sufre una amputación parcial del dedo tras engancharse con una valla en Anfield

El partido de vuelta entre el Liverpool y el Galatasaray dejó una imagen completamente escalofriante. En el plano deportivo, el conjunto ‘red’ fue capaz de darle la vuelta a la eliminatoria tras una espectacular segunda mitad en Anfield. Los goles de Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch y Salah permitieron a los locales culminar la remontada y sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League.

Más allá del espectáculo deportivo, el duelo entre ingleses y turcos dejó también una acción desafortunada que podría acarrear graves consecuencias. El incidente se produjo en los compases finales del encuentro, cuando Noa Lang trataba de proteger el balón para evitar que abandonara el terreno de juego. Sin embargo, la pelota terminó rebasando la línea de fondo y, en su intento por frenar la inercia, el jugador del Galatasaray se apoyó con la mano derecha en la valla publicitaria, donde sufrió la amputación parcial de un dedo.

Noa Lang es atendido por los servicios médicos / ADAM VAUGHAN

El futbolista cayó de inmediato al césped y fue atendido durante varios minutos por los servicios médicos de su equipo. Ante el intenso dolor y el estado de shock, fue necesario administrarle oxígeno antes de ser evacuado en camilla y trasladado directamente a un hospital, donde algunas fuentes apuntan que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

A través de sus redes sociales, el Galatasaray mostró su preocupación por su futbolista. "Nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión en la segunda parte del mismo partido, sufrió un corte grave en el pulgar derecho y está previsto que sea operado en Liverpool en las próximas horas con la presencia de nuestro equipo médico", indicó.

La mano de Noa Lang tras engancharse con una valla de Anfield / Agencias

En el mismo sentido se pronunció su entrenador, Okan Buruk, tras el final del partido: "Ahora mismo va al hospital, es un asunto importante el que tiene con el dedo. Lo han llevado allí muy rápido. Si existe la necesidad de una operación aquí de inmediato, habrá que tomar una decisión".

El desenlace del encuentro dejó así un sabor agridulce en Anfield, donde la euforia por una remontada memorable contrastó con la enorme preocupación por el estado de Noa Lang. A la espera de un parte médico definitivo, el mundo del fútbol permanece pendiente de la evolución del jugador neerlandés,