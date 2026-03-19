Escándalo total: Senegal esconde el trofeo en una base militar y desafía a la CAF

El fútbol africano vive uno de sus mayores escándalos recientes. Senegal ha pasado al ataque tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirarle el título de la Copa África y entregárselo a Marruecos en los despachos, una resolución que ha desatado una crisis institucional sin precedentes.

El Gobierno senegalés ha elevado el conflicto a categoría de asunto de Estado, denunciando posibles irregularidades y exigiendo una investigación internacional independiente sobre lo ocurrido.

Senegal celebrando la Copa África / EFE

Un título decidido fuera del campo

La polémica tiene su origen en la final de la Copa África 2025. Senegal se había impuesto por 1-0 en la prórroga y celebraba el título sobre el césped, pero el desenlace dio un giro radical semanas después.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió conceder la victoria a Marruecos por 3-0 al considerar que la selección senegalesa abandonó el terreno de juego sin autorización arbitral durante varios minutos en señal de protesta, una acción que el organismo calificó como infracción grave del reglamento.

Senegal denuncia corrupción

La respuesta de Senegal no se ha hecho esperar y ha sido de máxima contundencia. Tanto la Federación como el propio Gobierno han señalado directamente a la CAF, poniendo en duda la limpieza del proceso y reclamando una investigación internacional que aclare lo sucedido.

Desde el país africano califican la resolución de “injusta” e “inaceptable”, al considerar que el encuentro se reanudó con normalidad tras la protesta y que el resultado obtenido sobre el terreno de juego no debería alterarse a posteriori.

La CAF se defiende

Desde la CAF han reaccionado a las acusaciones tratando de rebajar la tensión. Su presidente, Patrice Motsepe, ha defendido la independencia de los órganos disciplinarios y ha rechazado de forma tajante cualquier trato de favor hacia Marruecos.

No obstante, el propio dirigente ha admitido que el fútbol africano arrastra desde hace años problemas de credibilidad, una reflexión que evidencia el alcance de la polémica y el impacto que ha generado esta decisión.

El caso llegará al TAS

Lejos de apagarse, el conflicto entra ahora en una nueva dimensión. Senegal ya ha confirmado que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de recuperar un título que considera legítimamente conquistado sobre el terreno de juego.

El desenlace queda así en manos de la justicia deportiva internacional. Sin embargo, el impacto ya es evidente: el fútbol africano vuelve a situarse en el centro del debate y no precisamente por lo ocurrido sobre el césped.

El entrenador de Senegal recurre al ejercito

Senegal mantiene su pulso con la CAF y se niega a devolver el trofeo de campeón de la Copa África, así como las medallas entregadas a jugadores y cuerpo técnico. La Federación senegalesa considera que el título fue ganado legítimamente sobre el césped y rechaza acatar una decisión que, a su juicio, carece de fundamento deportivo.

Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, ha decidido que el trofeo de la Copa África 2026 esté más seguro que nunca: lo ha trasladado a una base militar tras la petición de la CAF de devolverlo después de dar por perdida la final ante Marruecos.

Noticias relacionadas

En pleno pulso con el organismo africano, el técnico opta por una protección poco habitual para un título de fútbol, en un episodio que sigue elevando la tensión y que ya supera lo estrictamente deportivo.