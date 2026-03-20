Dos joyas del Valencia CF y el Levante UD en la lista de la selección española sub-18
El portero valencianista Pablo Mollà y el lateral derecho granota Nacho Pérez, citados por la Roja para el Pre-Europeo de Croacia. También está convocado el centrocampista del Villarreal CF Carlos Macià
Presencia valenciana en la lista de la selección española sub-18 que disputa en Pre-Europeo de la categoría en Croacia del 25 al 31 de marzo. El seleccionador Dani Tenorio ha citado a dos perlas de la cantera del Valencia CF y el Levante UD. Se trata del portero valencianista Pablo Mollà y el lateral derecho granota Nacho Pérez. También ha tenido su reconocimiento merecido Carlos Macià, centrocampista del Villarreal CF. LA Rojita está encuadrada en un grupo junto a Inglaterra, Bulgaria y la anfitriona Croacia.
El Europeo sub-19 de 2027 empieza jugarse este mes de marzo. El nuevo formato implantado por la UEFA incluye una fase más y de ahí que ahora se dispute la Ronda 1 con jugadores de 2008. Es decir, España estará representada en este minitorneo por la Selección sub-18, cargada de ilusión porque, del 25 al 31, podrá competir a nivel oficial y con un gran objetivo sobre la mesa.
Grupo exigente
David Tenorio, seleccionador de la categoría, ha confeccionado una lista con 20 jugadores para viajar a Croacia. El equipo balcánico, precisamente, actúa como anfitrión y será el primer rival de un grupo muy duro. Inglaterra y Bulgaria serán los otros dos contrincantes. Los dos primeros clasificados se meten en la Ronda 2, que se celebrará ya en la próxima temporada.
Los internacionales se concentrarán el domingo por la noche y el lunes viajarán para realizar, ya en Croacia, la primera sesión de entrenamiento con vistas al estreno ante los locales.
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