Dos joyas del Valencia CF y el Levante UD en la lista de la selección española sub-18

Presencia valenciana en la lista de la selección española sub-18 que disputa en Pre-Europeo de la categoría en Croacia del 25 al 31 de marzo. El seleccionador Dani Tenorio ha citado a dos perlas de la cantera del Valencia CF y el Levante UD. Se trata del portero valencianista Pablo Mollà y el lateral derecho granota Nacho Pérez. También ha tenido su reconocimiento merecido Carlos Macià, centrocampista del Villarreal CF. LA Rojita está encuadrada en un grupo junto a Inglaterra, Bulgaria y la anfitriona Croacia.

El Europeo sub-19 de 2027 empieza jugarse este mes de marzo. El nuevo formato implantado por la UEFA incluye una fase más y de ahí que ahora se dispute la Ronda 1 con jugadores de 2008. Es decir, España estará representada en este minitorneo por la Selección sub-18, cargada de ilusión porque, del 25 al 31, podrá competir a nivel oficial y con un gran objetivo sobre la mesa.

Grupo exigente

David Tenorio, seleccionador de la categoría, ha confeccionado una lista con 20 jugadores para viajar a Croacia. El equipo balcánico, precisamente, actúa como anfitrión y será el primer rival de un grupo muy duro. Inglaterra y Bulgaria serán los otros dos contrincantes. Los dos primeros clasificados se meten en la Ronda 2, que se celebrará ya en la próxima temporada.

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Los internacionales se concentrarán el domingo por la noche y el lunes viajarán para realizar, ya en Croacia, la primera sesión de entrenamiento con vistas al estreno ante los locales.