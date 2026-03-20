Nathan De Cat, el "niño" belga que puede revolucionar el mundial

El fútbol europeo ya tiene nueva obsesión. Se llama Nathan De Cat, juega en el Anderlecht y, con apenas 17 años, empieza a generar ese ruido que solo provocan los futbolistas destinados a algo grande. Su nombre empieza a sonar en despachos de media Europa y también en clave internacional. Porque si mantiene esta progresión, su irrupción en una gran cita no parece una locura, sino una cuestión de tiempo y ya ha sido convocado en la última convocatoria de Bélgica en la que ha vuelto De Bruyne y Lukaku y en la que no está el lesionado Courtois.

Nathan De Cat con el Anderlecht / Anderlecht

¿Quién es De Cat?

Formado en las categorías inferiores del conjunto belga desde 2018, el centrocampista ha ido quemando etapas a gran velocidad hasta convertirse en uno de los nombres propios de su cantera. En 2023 dio un paso clave en su carrera al firmar su primer contrato profesional con apenas 15 años, un movimiento que evidenciaba la enorme confianza del club en su progresión. Su crecimiento no se detuvo ahí. Tan solo unos meses después, fue incluido en la dinámica del primer equipo y participó en la pretemporada 2024-25 a las órdenes del cuerpo técnico.

Su estreno con los mayores llegó en junio de 2024, en un amistoso frente al Tubize que terminó con victoria por 1-4. Un encuentro que, además, contó con la presencia de un invitado de lujo como Eden Hazard. A pesar de seguir acumulando minutos principalmente con el filial en el inicio de la temporada, el club no ha querido esperar para blindar su futuro. El pasado 27 de septiembre, el Anderlecht anunció la renovación de su contrato hasta 2027, asegurándose así la continuidad de uno de los talentos más ilusionantes de su cantera.

Un mediocentro fuera de lo normal

De Cat no responde al perfil habitual de futbolista de su edad. Es dominante físicamente, mide casi 1,90 y tiene una presencia impropia de un juvenil, pero lo que realmente marca la diferencia es su comprensión del juego. Su imponente físico, con 1,92 metros de altura, le convierte en un dominador natural del juego aéreo, imponiéndose con facilidad en los duelos y aportando presencia en ambas áreas.

Sin embargo, su juego no se limita a lo físico. El centrocampista belga sobresale también por su capacidad para abarcar mucho terreno, con un despliegue constante que le permite estar presente tanto en tareas defensivas como en la construcción del juego. A ello suma una notable calidad técnica, con buen trato de balón y criterio en la toma de decisiones, cualidades que han despertado el interés de varios grandes clubes europeos.

Grandes detrás

Nathan De Cat se ha convertido en uno de los nombres propios del mercado europeo sin apenas haber alcanzado la mayoría de edad. El centrocampista del Anderlecht ha despertado el interés de algunos de los clubes más poderosos del continente, con Bayern de Múnich y Borussia Dortmund muy atentos a su evolución. Ambos gigantes alemanes ven en el belga un perfil ideal para dominar el centro del campo en los próximos años, adelantándose a una posible explosión definitiva.

Pero la pelea no se queda ahí. Desde la Premier League también siguen de cerca su crecimiento, conscientes de que su físico, recorrido y capacidad para abarcar campo encajan a la perfección con el ritmo del fútbol inglés. Incluso el Real Madrid ha empezado a monitorizar su progresión.

Un perfil que encaja en el fútbol actual

El fútbol moderno exige centrocampistas capaces de abarcarlo todo, y ahí De Cat encaja como un guante. Puede actuar como pivote, como interior o incluso en zonas más avanzadas. Tiene físico, técnica y personalidad.

El Mundial en el horizonte

Aún le queda recorrido, pero el fútbol ya ha demostrado en numerosas ocasiones que el talento no entiende de edades. Y en el caso de Nathan De Cat, la sensación es que su techo está todavía muy lejos. Si mantiene esta progresión, no sería ninguna sorpresa verle convertirse en uno de los nombres propios del próximo Mundial.

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De hecho, su crecimiento ya ha tenido recompensa inmediata. El joven centrocampista ha sido convocado con la selección de Bélgica en esta última ventana internacional, por primera vez y el joven tendrá la oportunidad de presentarse al mundo en el escenario internacional.