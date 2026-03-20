La Sub-21 premia al portero del futuro del Valencia CF Vicent Abril y se olvida injustamente de Carlos Espí
El joven portero del Valencia CF da el salto tras ser un fijo en las categorías inferiores de la Roja
Se hacen fuertes en la lista de David Gordo los valencianos Yarek Gasiorowski y Chema Andrés
Se estrena el granadino Daniel Requena, centrocampista del Villarreal cedido en el Córdoba
La selección española sub-21 ha premiado al portero del Valencia CF Vicent Abril y se ha olvidado del delantero del Levante UD Carlos Espí. El guardameta blanquinegro se estrena en la lista de la Sub-21 después de ser un fijo en todas las categorías de la selección española. También se hacen fuerte en la lista del seleccionador David Gordo los valencianos Yarek Gasiorowski y Chema Andrés.
Además, se estrena con España sub-21 el granadino Daniel Requena, centrocampista del Villarreal cedido en el Córdoba. La gran novedad de la lista de España sub-21 es Marc Bernal, quien fue llamado en octubre, pero no pudo participar por lesión, y el seleccionador David Gordo no contó con él en noviembre, ya recuperado. Sin embargo, para este parón internacional de marzo sí ha convocado al centrocampista del Barça.
Una convocatoria en la que no está presente el alicantino Cristhian Mosquera, ya que el central del Arsenal formado en la cantera del Valencia fue llamado por Luis de la Fuente para la compromisos de la absoluta.En su lugar para completar la nómina de centrales vuelve Juanma Hergoz, de la UD Las Palmas; mientras que en la delantera se cae Iker Bravo (UD Las Palmas) para dar entrada a Adrián Niño (Málaga).
Ventana decisiva
Marzo se presenta como un mes crucial para la Selección española sub-21, que puede dejar muy encarrilada su clasificación para el Europeo de la categoría de 2027. Actualmente, España es líder de su grupo con cinco triunfos en otros tantos encuentros, empeñada en seguir con esta dinámica positiva. El calendario le depara ahora dos encuentros ante Chipre (viernes 27, a las 17 horas, en Larnaca) y la Federación de Kosovo (martes 31, Centro Deportivo Alcalá de Henares, 20:30 horas), dos rivales a los que ya superó en la primera vuelta.
Para la ocasión, David Gordo ha presentado este viernes una lista con 23 jugadores, que quedarán concentrados el lunes 23 al mediodía en el hotel AC La Finca. Ya por la tarde, el equipo trabajará por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Está previsto que miércoles se viaje a Chipre, de donde se regresará el viernes al término del primer partido de esta ventana.
Ya en Madrid, los internacionales se ejercitarán en Las Rozas sábado, domingo y lunes para llegar en plenitud al duelo ante los kosovares, con el que se cerrará esta concentración. España busca sumar seis puntos para dejar encarrilada la clasificación para el Europeo.
La lista es la formada por:
PORTEROS
Salvi Esquivel Club Atlético de Madrid
Fran González Real Madrid CF
Vicente Abril Valencia CF
DEFENSAS
Iván Fresneda Sporting Clube de Portugal
Álex Jiménez AFC Bournemouth
Jon Martín Real Sociedad de Fútbol
Juanma Herzog UD Las Palmas
Jacobo Ramón Como 1907
Yarek Gasiorowski PSV Eindhoven
Álex Valle Como 1907
Rafa Obrador SL Benfica
CENTROCAMPISTAS
Chema Andrés VfB Stuttgart
Marc Bernal FC Barcelona
Dani Requena Córdoba CF
Peio Canales Real Racing Club de Santander
Mario Martín Getafe CF
Fer López RC Celta de Vigo
DELANTEROS
Pablo García Real Betis Balompié
Jesús Rodríguez Como 1907
Eliezer Mayenda Sunderland
Adrián Niño Málaga CF
Jan Virgili RCD Mallorca
Gonzalo García Real Madrid CF
- Dos jugadores del Valencia en el top 10 de los fichajes de invierno
- El Valencia CF jugará contra el Elche CF con la camiseta de la temporada 91-92
- El gran día de Eray Cömert y Filip Ugrinic
- Ryan se marcha tras el Levante - Oviedo
- El Celta de Vigo retrata al Valencia CF
- Un Valencia Basket desconocido se deja superar por un flojo Barça en el Roig Arena
- Mateu Alemany ya tiene sustituto para Julián Álvarez
- Marcelino: 'Guedes es un futbolista extraordinario