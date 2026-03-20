La Sub-21 premia al portero del futuro del Valencia CF Vicent Abril y se olvida injustamente de Carlos Espí

La selección española sub-21 ha premiado al portero del Valencia CF Vicent Abril y se ha olvidado del delantero del Levante UD Carlos Espí. El guardameta blanquinegro se estrena en la lista de la Sub-21 después de ser un fijo en todas las categorías de la selección española. También se hacen fuerte en la lista del seleccionador David Gordo los valencianos Yarek Gasiorowski y Chema Andrés.

Además, se estrena con España sub-21 el granadino Daniel Requena, centrocampista del Villarreal cedido en el Córdoba. La gran novedad de la lista de España sub-21 es Marc Bernal, quien fue llamado en octubre, pero no pudo participar por lesión, y el seleccionador David Gordo no contó con él en noviembre, ya recuperado. Sin embargo, para este parón internacional de marzo sí ha convocado al centrocampista del Barça.

Una convocatoria en la que no está presente el alicantino Cristhian Mosquera, ya que el central del Arsenal formado en la cantera del Valencia fue llamado por Luis de la Fuente para la compromisos de la absoluta.En su lugar para completar la nómina de centrales vuelve Juanma Hergoz, de la UD Las Palmas; mientras que en la delantera se cae Iker Bravo (UD Las Palmas) para dar entrada a Adrián Niño (Málaga).

Ventana decisiva

Marzo se presenta como un mes crucial para la Selección española sub-21, que puede dejar muy encarrilada su clasificación para el Europeo de la categoría de 2027. Actualmente, España es líder de su grupo con cinco triunfos en otros tantos encuentros, empeñada en seguir con esta dinámica positiva. El calendario le depara ahora dos encuentros ante Chipre (viernes 27, a las 17 horas, en Larnaca) y la Federación de Kosovo (martes 31, Centro Deportivo Alcalá de Henares, 20:30 horas), dos rivales a los que ya superó en la primera vuelta.

Para la ocasión, David Gordo ha presentado este viernes una lista con 23 jugadores, que quedarán concentrados el lunes 23 al mediodía en el hotel AC La Finca. Ya por la tarde, el equipo trabajará por primera vez en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Está previsto que miércoles se viaje a Chipre, de donde se regresará el viernes al término del primer partido de esta ventana.

Ya en Madrid, los internacionales se ejercitarán en Las Rozas sábado, domingo y lunes para llegar en plenitud al duelo ante los kosovares, con el que se cerrará esta concentración. España busca sumar seis puntos para dejar encarrilada la clasificación para el Europeo.

La lista es la formada por:

PORTEROS

Salvi Esquivel Club Atlético de Madrid

Fran González Real Madrid CF

Vicente Abril Valencia CF

DEFENSAS

Iván Fresneda Sporting Clube de Portugal

Álex Jiménez AFC Bournemouth

Jon Martín Real Sociedad de Fútbol

Juanma Herzog UD Las Palmas

Jacobo Ramón Como 1907

Yarek Gasiorowski PSV Eindhoven

Álex Valle Como 1907

Rafa Obrador SL Benfica

CENTROCAMPISTAS

Chema Andrés VfB Stuttgart

Marc Bernal FC Barcelona

Dani Requena Córdoba CF

Peio Canales Real Racing Club de Santander

Mario Martín Getafe CF

Fer López RC Celta de Vigo

DELANTEROS

Pablo García Real Betis Balompié

Jesús Rodríguez Como 1907

Eliezer Mayenda Sunderland

Adrián Niño Málaga CF

Jan Virgili RCD Mallorca

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Gonzalo García Real Madrid CF