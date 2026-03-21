La resurrección del Elche pone el descenso al rojo vivo

Vedat Muriqi ha errado un penalti en los minutos finales del partido en el Martínez Valero que ha impedido al RCD Mallorca lograr un empate que le habría mantenido fuera de la zona de descenso. El Elche CF, en cambio, ha sumado tres puntos de oxígeno puro para alegría del público ilicitano, que no veía ganar a los suyos desde hacía tres meses.

Gracias a los goles de Rafa Mir y Tete Morente el Elche CF ha escapado de los puestos de descenso a Segunda, a los que había caído por primera vez la pasada jornadas tras la goleada padecida contra el Real Madrid en el Bernabéu (4-1), un partido que supuso el undécimo sin ganar. Los ilicitanos no sabían lo que era vencer en 2026, no lo hacían desde el 4-0 al Rayo Vallecano del 21 de diciembre.

La victoria del Elche da un vuelco en la zona baja y aprieta la carrera por la permanencia más si cabe. Ahora, el RCD Mallorca ha vuelto a caer a la zona roja de LaLiga. Es decimoctavo con 28 puntos, los mismos que el Alavés, que jugará el domingo en Vigo ante el Celta.

El triunfo del Elche CF coloca a los de Eder Sarabia en la decimosexta plaza con 29 unidades, dos y tres puntos menos, respectivamente, que Sevilla FC y Valencia CF, quienes se miden esta noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. La salvación se ha encarecido dos puntos con el resultado del Martínez Valero y el que pierda esta noche en Sevilla seguirá inmerso en problemas en la clasificación de LaLiga.

Así va LaLiga en la parte baja / LaLiga

El Levante, sin más alternativa que la victoria ante el Oviedo

Al que también afecta lo sucedido en Elx es al Levante UD, obligado a no perder más distancia en esta competencia por la permanencia en Primera. El conjunto 'granota' recibe hoy al Oviedo (18:30 h) con el objetivo innegociable de sumar los tres puntos y ponerse a dos o tres puntos de la salvación, en función de lo que pudiera conseguir el Alavés en tierras gallegas.

El otro implicado es el Rayo Vallecano. Los de Íñigo Pérez tienen muy complicado sumar este fin de semana algún punto a los 32 puntos que posee en la actualidad. Jugará el domingo, a las 14:00 horas en la casa del líder, el FC Barcelona.

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