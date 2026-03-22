El Athletic se reivindica en San Mamés y frena a un Betis atascado en la Liga

El Athletic Club ganó crédito con una trabajada victoria en San Mamés por 2-1 frente a un Real Betis estancado que después de su gran victoria europea del pasado jueves volvió a la realidad liguera para sumar su quinta jornada consecutiva sin ganar.

Dos goles de Dani Vivian y Oihan Sancet premiaron la mayor ambición de los rojiblancos en la primera parte y le dieron la confianza necesaria para aguantar el empuje bético tras el descanso, que tampoco fue asfixiante, y sumar tres valiosos puntos en la primera cita después del anuncio de Ernesto Valverde de su salida del Athletic al acabar esta temporada.

Apretado por los últimos resultados y su condición de local ante una afición escamada en las últimas semanas el Athletic comenzó el partido enchufado y poniendo un fuerte ritmo que trató de enfriar el Betis.

Un cabezazo desviado de Laporte y un tiro de Sancet detenido con apuros por Pau López fueron los primeros avisos de un conjunto local ambicioso, pero también impreciso para sacar más partido de sus aproximaciones.

Un defecto que también acuso el conjunto bético en la primera parte para inquietar a Unai Simón. Intentó alguna contra, sobre todo por la zona de Abde, pero el sistema defensivo rojiblanco, a diferencia de semanas anteriores, se mostró sólido para contener sin demasiados problemas los intentos verdiblancos.

En el minuto 25 llegó la acción que rompió el equilibrio. Una larga combinación iniciada por Ruiz de Galarreta y que pasó por las botas de Yuri acabó en un pase de Iñaki Williams hacia la llegada de Dani Vivian. El central internacional empalmó un buen derechazo cruzado que superó a Pau.

Tres partidos llevaba sin marcar el Athletic que después de replegarse unos minutos para madurar la ventaja, frenando sin demasiados problemas al Betis, poco antes del descanso lanzó el segundo zarpazo.

Fue en una triangulación entre Ruiz de Galarreta, Iñaki y Sancet, por fin cerca de la mejor versión que tanto echa en falta su equipo, que culminó el navarro en una acción anulada en primera instancia por el árbitro por posible fuera de juego de Williams que acabó validada por al VAR. Un 2-0 que desconcertó aún más al Betis y Pellegrini, obligado, intentó variar el rumbo con triple cambio sacando del campo a un desaparecido Antony, Marc Roca y Ortiz para dar entrada a Fornals, Altimira y Bellerín.

Fue el Athletic el que tuvo la primera llegada reseñable de la segunda mitad en duro disparo de Berenguer rechazado por Pau (m.54), pero las variantes sí es cierto que le dieron la iniciativa a los de Pellegrini. No obstante ni Ruibal ni Hernández, con el punto de mitad muy desviado, inquietaron a Simón.

Sí lo hizo Abde, incisivo, en una buena oportunidad en el 69 antes del golazo de Fornals que, ahora sí, llevó los nervios a la grada. El centrocampista clavó una falta en la escuadra derecha de Simón y ese 2-1 generó un desconcierto que a punto estuvo de pagar caro el Athletic.

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Un minuto después marcó Bakambu a pase de Bellerín, pero el gol acabó anulado a instancias de VAR haciendo prever un trepidante final que el Athletic logró enfriar. Apenas un remate casi imposible de espuela de Bakambu en el 85 puso en entredicho el triunfo de un Athletic sólido en el tramo final para amarrar un triunfo clave.