El Barça elige al recambio de Szczęsny... y no es Ter Stegen
El cuadro azulgrana mira a la Real Sociedad para aumentar la competencia con Joan García
El FC Barcelona continúa planificando el futuro de su portería y ha dado un paso importante en el mercado. El director deportivo Deco mantuvo recientemente una reunión con los agentes del guardameta Álex Remiro, actual titular de la Real Sociedad.
Según informó Sport, el interés azulgrana por el portero navarro no es nuevo, pero se ha reactivado en las últimas semanas en un contexto marcado por la planificación a medio plazo del club catalán. Remiro, con contrato hasta 2027 y consolidado como uno de los guardametas más fiables de LaLiga, vuelve a aparecer como una opción interesante si se presenta una oportunidad favorable en el mercado.
Competencia para el futuro
En Can Barça existe plena confianza en el proyecto del joven portero Joan García como titular a largo plazo. Por ello, la posible llegada de Remiro no respondería a la búsqueda de un sustituto inmediato, sino a reforzar la competitividad interna en una posición clave.
La dirección deportiva valora especialmente su experiencia y regularidad, cualidades que permitirían elevar el nivel de exigencia en la plantilla y asegurar garantías en caso de rotaciones o lesiones. Además, el club sigue pendiente de la situación contractual del internacional español, que podría facilitar una operación más asequible en los próximos mercados.
Clave económica y timing
En el pasado, la elevada cláusula de rescisión del guardameta frenó cualquier intento de fichaje. Sin embargo, el escenario podría cambiar si la Real Sociedad se ve obligada a negociar para evitar su salida a coste cero en 2027. Esta circunstancia ha llevado al Barça a mantener contactos periódicos con su entorno para posicionarse ante una posible oportunidad estratégica.
Mientras tanto, la planificación de la portería azulgrana sigue abierta y condicionada también por el futuro de otros nombres propios de la plantilla. La reunión de Deco con los agentes de Remiro confirma que el club no quiere dejar cabos sueltos en una demarcación considerada clave para su proyecto deportivo. Además, cualquier movimiento en la portería azulgrana estará inevitablemente condicionado por la situación de Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán sigue siendo una de las piezas estructurales del equipo tanto por jerarquía deportiva como por peso en el vestuario, por lo que la dirección deportiva deberá gestionar con cuidado cualquier planificación futura bajo palo
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