¿Censura del CTA? 'Neverazo' a Pulido Santana por sus polémicas declaraciones

El arbitraje español vuelve a estar en el centro de la polémica tras las explosivas declaraciones de Pulido Santana, quien ha señalado directamente al Comité Técnico de Árbitros (CTA) por su gestión interna y las decisiones que afectan a los colegiados. Sus palabras no solo han generado un fuerte impacto mediático, sino que también han reavivado el debate sobre la transparencia y la presión en el arbitraje, especialmente en una temporada marcada por la controversia constante en LaLiga.

El colegiado, actualmente desempeñando funciones en el VAR, ha sido claro al recordar uno de los episodios más polémicos de su carrera reciente: el partido entre Girona y Real Madrid. En aquel encuentro, su decisión de no mostrar tarjeta roja a Nacho le costó caro.

“Me metieron un mes en la nevera y a partir de ahí mi situación cambió por completo. No vi una roja de cárcel”, explicó, dejando entrever que las consecuencias fueron más allá de lo deportivo y afectaron directamente a su carrera dentro del estamento arbitral.

Pulido Santana ha puesto en el ojo del huracán al CTA / SD

El “neverazo” y la sombra sobre el CTA

La “nevera” dentro del arbitraje español vuelve a cobrar protagonismo. Esta práctica, que consiste en apartar temporalmente a los árbitros tras decisiones controvertidas, ha sido históricamente criticada por su falta de transparencia. En el caso de Pulido Santana, la situación parece repetirse.

Según ha informado Archivo VAR, el colegiado ha desaparecido de las designaciones arbitrales de esta jornada, algo poco habitual para quienes desempeñan funciones en el VAR durante los fines de semana. Este nuevo episodio ha levantado sospechas sobre si el árbitro vuelve a estar siendo castigado, lo que incrementa aún más la tensión en torno al CTA.

Críticas a Real Madrid TV y la presión mediática

Otro de los puntos más controvertidos de sus declaraciones ha sido su posicionamiento respecto a los vergonzosos vídeos emitidos por Real Madrid TV, donde se analizan y critican actuaciones arbitrales antes de los partidos.

Estas piezas audiovisuales han sido objeto de debate durante toda la temporada, al considerarse una forma de presión sistemática hacia los colegiados. Aunque Pulido Santana no evitó el tema, sus palabras reflejan una preocupación creciente dentro del colectivo arbitral, que se siente cada vez más expuesto al escrutinio público y mediático y maniatado al binomio Madrid-Barcelona.

Rafael Louzán, Joan Laporta y Florentino Pérez, en Yeda. / RFEF

El recuerdo del caso Negreira y la desconfianza en el sistema

Las declaraciones del árbitro también llegan en un contexto especialmente delicado, marcado por el impacto del caso Negreira. Este escándalo ha sembrado dudas sobre la integridad del sistema arbitral en España, afectando a la credibilidad del colectivo.

En este escenario, cualquier polémica adquiere una dimensión mayor. Las palabras de Pulido Santana no hacen más que alimentar la percepción de que existen problemas estructurales dentro del arbitraje, desde la gestión interna hasta la forma en que se manejan los errores.

Chiringuito de Jugones

Una temporada marcada por el caos del VAR

La presente campaña en LaLiga está siendo una de las más polémicas en cuanto a decisiones arbitrales se refiere. El VAR, lejos de acabar con los errores, ha sido protagonista constante de debates, críticas y decisiones difíciles de entender para aficionados y expertos.

Jugadas revisadas, criterios inconsistentes y decisiones contradictorias han provocado que cada jornada esté rodeada de polémica. En este contexto, el testimonio de Pulido Santana cobra especial relevancia, ya que ofrece una visión interna de cómo se viven estas situaciones desde dentro del colectivo arbitral.

¿Crisis en el arbitraje español?

Las declaraciones del colegiado no son un caso aislado, sino un síntoma más de una crisis que parece ir en aumento. Entre la presión mediática, las dudas generadas por escándalos recientes y la constante polémica en el terreno de juego, el arbitraje español atraviesa uno de sus momentos más delicados.

El futuro inmediato de Pulido Santana, especialmente tras su ausencia en las designaciones arbitrales, será clave para entender si estamos ante un nuevo “neverazo” o simplemente una rotación habitual. En cualquier caso, sus palabras ya han dejado huella.

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La gran pregunta ahora es si el CTA tomará medidas para reforzar la transparencia y la confianza en el sistema o si, por el contrario, la polémica seguirá marcando el ritmo de una temporada que no da tregua. Porque, a día de hoy, el arbitraje en España está más cuestionado que nunca.