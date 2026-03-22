Malas noticias en el Real Madrid: baja sensible para el derbi ante el Atlético de Madrid
El conjunto de Álvaro Arbeloa sufre una lesión sensible a pocas horas del partido ante los del Cholo
El derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid se cobrará finalmente una baja sensible. Raúl Asencio no podrá participar en el encuentro tras confirmarse que arrastra una sobrecarga muscular desde el último compromiso disputado en Balaídos. Los servicios médicos han recomendado no forzar al futbolista, ya que disputar el partido implicaría un riesgo elevado de recaída.
El jugador venía acumulando molestias en los últimos días, una situación que encendió las alarmas en el cuerpo técnico, especialmente ante la exigencia física que supone un choque de máxima rivalidad. Aunque su evolución había sido positiva, las pruebas realizadas han aconsejado optar por la prudencia y evitar una posible lesión de mayor alcance que pudiera comprometer su disponibilidad en el tramo decisivo de la temporada.
Listo tras el parón
De este modo, el técnico deberá reconfigurar sus planes para el derbi y buscar alternativas en una posición clave, confiando en que el equipo mantenga el nivel competitivo pese a la ausencia del canterano. En principio, las previsiones son optimistas y apuntan a que Asencio estará completamente recuperado tras el próximo parón, momento en el que debería reincorporarse al grupo con normalidad y sin limitaciones físicas.
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