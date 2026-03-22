Peligra el futuro de Almeyda en el Sevilla FC después de perder contra el Valencia CF

El futuro de Matías Almeyda en el Sevilla FC atraviesa su momento más delicado desde su llegada al banquillo hispalense. La contundente derrota frente al Valencia CF ha disparado las dudas sobre la continuidad del técnico argentino, cuyo mensaje parece haber dejado de calar en el vestuario y la afición.

El conjunto sevillista ofreció una imagen preocupante en el último encuentro liguero, quedando seriamente tocado tanto en lo deportivo como en lo anímico. La crisis de resultados ha intensificado la presión sobre Almeyda, que no ocultó tras el partido que su destitución es una posibilidad real si el club considera que puede mejorar la situación del equipo.

Decisiones cuestionadas y mala dinámica

Durante las últimas jornadas, varias decisiones tácticas del entrenador han sido objeto de críticas, desde los constantes cambios de sistema hasta determinadas alineaciones que no han dado el rendimiento esperado. La derrota ante el Valencia volvió a evidenciar las carencias del equipo, incapaz de reaccionar tras encajar los goles y mostrando una preocupante falta de rumbo sobre el terreno de juego.

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La economía, clave en la decisión

Pese al contexto negativo, la delicada situación económica del Sevilla podría jugar a favor de la continuidad de Almeyda. La rescisión de su contrato y la búsqueda de un sustituto de garantías supondrían un importante coste para la entidad, que se debate entre apostar por un cambio inmediato o mantener al argentino para afrontar el tramo final de la temporada.