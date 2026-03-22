Robert Lewandowski, más cerca que nunca de abandonar el FC Barcelona

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona comienza a generar incertidumbre. Según ha informado el periodista italiano Fabrizio Romano, la familia del delantero polaco está evaluando detenidamente todos los escenarios posibles de cara a la próxima temporada.

Barcelona's Robert Lewandowski runs with the ball during the Champions League opening phase soccer match between Slavia Prague and Barcelona in Prague, Czech Republic, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) / Petr David Josek / AP

Entre las alternativas que se contemplan figura la posibilidad de ampliar su vinculación con el conjunto azulgrana mediante un contrato a corto plazo, concretamente por una temporada más. Esta opción permitiría al atacante seguir compitiendo al máximo nivel en Europa mientras el club termina de definir su planificación deportiva en la delantera.

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Interés desde la MLS y otros destinos

Tal y como apunta la misma información, varios equipos de la Major League Soccer ya han mostrado interés en hacerse con los servicios del goleador, que continúa siendo una de las grandes referencias ofensivas del fútbol mundial. Además, otros clubes también siguen de cerca su situación contractual, atentos a cualquier movimiento que pueda abrir la puerta a una negociación.