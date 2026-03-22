Decisión tomada con Matías Almeyda: Los tres nombres que maneja el Sevilla FC para sustituirle

El Sevilla FC atraviesa una crisis galopante y que puede llevarlo al infierno de Segunda División. La derrota ante el Valencia CF no ha sido una más, sino el punto de inflexión. El golpe que puede cambiarlo todo en el conjunto hispalense. La directiva se ha reunido este domingo con urgencia, sin margen para esperar, para atacar la situación que atraviesa el equipo con el tiempo que pueda darle al nuevo entrenador a trabajar durante el parón FIFA. La situación lo exige. El equipo está al borde del descenso, las sensaciones no mejoran y el crédito de Matías Almeyda se ha acabado. La decisión no es oficial todavía, pero lo será en cuestión de horas según ha informado la Cadena COPE.

Curiosamente, el partido que ha precipitado todo ha sido ante el Valencia CF. Un rival directo, también en una temporada irregular, que supo aprovechar sus momentos y castigar las debilidades del Sevilla. La derrota no solo duele por los puntos, sino por lo que implica. A veces, un partido cambia una temporada. Este puede haber sido uno de ellos.

Ramazani ha sido uno de los más peligrosos del partido contra el Sevilla / LALIGA

Un balance que pesa demasiado

Los números no engañan pese a que la etapa del argentino en Sevilla arrancó con ilusión y resultados positivos. Fue tan solo un espejismo. Almeyda ha dirigido 32 partidos esta temporada. El balance es claro: 10 victorias, 5 empates y 15 derrotas. Demasiado irregular. Demasiado frágil para un equipo que aspiraba a otra cosa.

Más allá de los resultados, lo que preocupa es la sensación de equipo sin rumbo. Por ejemplo contra el Valencia CF, donde no reaccionó en todo el segundo tiempo pese a estar ante su público. Capaz de competir algunos tramos… pero incapaz de sostenerlos. Y en una Liga tan exigente, eso se paga tal y como demuestra la clasificación a estas alturas.

Tres nombres sobre la mesa del Sevilla FC

El Sevilla no quiere improvisar. Y por eso ya tiene tres perfiles claros en la agenda.

Luis García Plaza aparece como una opción fiable. Con experiencia en situaciones complicadas, acostumbrado a trabajar con presión y a sacar rendimiento inmediato

Diego Martínez, por su parte, ofrece un conocimiento profundo de LaLiga y un estilo competitivo que encajaría en un contexto de urgencia. Ya ha demostrado que sabe reconstruir equipos en momentos delicados.

Y luego está Manolo Jiménez. Un nombre que conecta directamente con la historia del club. Su posible regreso tiene un componente emocional evidente, pero también experiencia y conocimiento del entorno.

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Luis García Plaza, uno de los nombres que maneja el Sevilla para el banquillo. / SD

Horas decisivas en Nervión

El Sevilla entra ahora en un momento clave. De decisiones rápidas, pero también de consecuencias a medio plazo. La destitución de Almeyda parece cuestión de tiempo. La elección de su sustituto, una apuesta de alto riesgo. Porque cambiar de entrenador no garantiza nada. Pero no cambiarlo, a estas alturas, puede ser aún más peligroso. El club lo sabe y por eso se mueve.