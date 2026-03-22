¡Sorprendente! El Alavés de Quique iguala la histórica remontada del Valencia de hace 28 años

El Deportivo Alavés, entrenador por Quique Sánchez Flores, ha firmado este domingo este domingo -jornada 29 de LaLiga- una de las remontadas más llamativas de los últimos años, tras vencer en Vigo después de levantar un marcador adverso de tres goles. Un triunfo de gran valor que, más allá de dejar la plaza de descenso tres puntos por debajo, destaca por su excepcionaldad en el fútbol español.

No se producía una remontada de estas características desde 2005, cuando Athletic y Osasuna protagonizaron un 4-3. Desde entonces, muy pocos partidos han alcanzado, gracias a una remontada, un nivel de emoción similar en LaLiga, lo que sitúa la reacción del conjunto babazorro entre las más destacadas del campeonato en las últimas décadas.

En total, es la novena vez en la historia del torneo en la que un equipo consigue remontar tres goles en un mismo encuentro. En el caso del Alavés, además, supone su primera victoria en Primera tras verse en esa situación. Un ranking, por cierto, en el que el Valencia tiene un papel protagonista.

De hecho, el último precedente idéntico a lo conseguido por el Alavés es el 3-4 a domicilio del Valencia CF de Claudio Ranieri en la temporada 1997/98. Como hizo el Valencia en el Camp Nou, en Vigo el Alavés resucitó en la segunda mitad, a la que llegó perdiendo por tres goles a uno. En los segundos 45 minutos, la remontada prosiguió con los tantos de Ángel Pérez, Toni Martínez -el segundo- y Rebbach, este último en el minuto 78.

Según Pedro Martín, estas son las remontadas de tres goles en la liga española. Valencia, Atlético y Athletic Club son los únicos que lo han logrado en dos ocasiones.

5-4 Atlético - Celta 1940-41

4-3 Barça - Valencia 1940-41

5-4 Oviedo - Sabadell 1948-49

3-4 Espanyol - Athletic 1965-66

4-5 Espanyol - Valencia 1967-68

4-3 Atlético - Barça 1993-94

3-4 Barça - Valencia 1997-98

4-3 Athetic - Osasuna 2004-05

3-4 Celta - Alavés 2025-26

La histórica remontada el Valencia en enero de 1998

El 19 de enero de 1998, el Valencia entonces entrenado por Claudio Ranieri ganó 3-4 en el Camp Nou contra el FC Barcelona. Un triunfo cosechado todavía con menos tiempo por delante que el del Alavés en Balaídos. Los valencianistas le dieron totalmente la vuelta a un 3-0 en contra en los últimos veinte minutos de juego. A la postre, resultó ser un punto de inflexión en el rendimiento de los blanquinegros, en la antesala de la época dorada que se iniciaría a partir de 1999. Aquel encuentro significó, además, el comienzo de la leyenda protagonizada por Claudio 'El Piojo' López, cada vez que se enfrentaba al Barçade Louis Van Gaal.

El Valencia alineó a Zubizarreta, Angloma, Carboni, Djukic, Cáceres, Soria, Milla, Mendieta, Farinós, Ilie y Claudio López. Con el partido perdido, Ranieri introdujo cambios que revolucionarían el partido. Ortega Morigi y Juanfran intervendrían en todos los goles. En el minuto 70 Claudio López cedía a Morigi, que marcaba de tiro cruzado en semifallo. Ya se había abierto la grieta. En el 75 Juanfran centraba desde la banda izquierda y Claudio López picaba de cabeza a gol. En el minuto 89 se obraba el empate, al empalar Claudio López un despeje fallido de Bogarde con el que fusiló a Hesp.

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El 3-3 parecía suficiente milagro. Con la realización televisiva recreándose todavía en las repeticiones del último gol, Ariel 'Burrito' Ortega robaba la pelota y encaraba en solitario a Hesp, batiéndole con un gran disparo ¡3-4! En su último partido destacable como valencianista, el mediapunta argentino celebró el tanto quitándose la camiseta, lo que le valió la expulsión, ante la incredulidad de un Camp Nou helado.