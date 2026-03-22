"Si Valencia termina el Nou Mestalla, estará en el Mundial"

¿Con qué objetivo ha venido a Murcia?

Es mi segunda visita a la Región y ha sido con el objetivo de conocer de primera mano todas las inversiones que desde el Gobierno de España, a través del Consejo Superior de Deportes, se han realizado aquí, que son muchas, puesto que desde el año 2018, alcanzan los 18 millones de euros con el presidente Pedro Sánchez. La visita ha sido para conocer el trabajo de los alcaldes con las ayudas que dimos de Turismo Deportivo Sostenible. El viernes estuvimos en Torre Pacheco y vimos el magnífico pabellón municipal, que se ha reformado con estas ayudas, y se ha hecho más eficiente desde el punto de vista energético y de accesibilidad para personas con discapacidad. También se han reformado los vestuarios y hoy -ayer para el lector- vamos a hacer algo parecido en Bullas. Y para culminar, acompañar a la gente del tenis de Murcia en la final del torneo Challenger, así como al presidente de la Federación, Pepe Alcolea, al que le tengo mucho afecto y al que he tratado cuando he acompañado a la expedición española en la Davis o con Carlitos Alcaraz. La verdad es que el compromiso del Gobierno de España con la Región de Murcia ha sido impresionante en estos años en materia deportiva, y los resultados están ahí.

¿Y hay prevista alguna inversión próximamente?

Este año sacaremos subvenciones de nuevo en los distintos ámbitos, por supuesto, para seguir apoyando a las federaciones deportivas nacionales, pero eso también se proyecta sobre las regionales; y también con los ayuntamientos de la Región, que pueden concurrir a distintas subvenciones que vamos a sacar. Este año vamos a tratar de agruparlas un poco más para que sean menos en número y tengan racionalidad cuando las piden y nosotros a la hora de otorgarlas. Pero seguiremos por ese camino de apoyo y de ayuda firme al deporte en Murcia.

Hay infraestructuras, ¿pero en qué notan que necesita más la Región?

No es una cuestión solo de la Región de Murcia. La nueva ministra, Milagros Tolón, que además viene de ser alcaldesa de Toledo, ya ha dicho que hay que centrar el esfuerzo en el deporte base, que es de ámbito municipal, y nosotros tenemos que poner la mirada y el foco ahí, entre otras razones, porque la vigente Ley del Deporte, que tiene apenas tres años y que tuvo como portavoz a mi actual jefe de gabinete, el murciano Juan Luis Soto Burillo, señala por primera vez en la historia de forma expresa que el deporte es un derecho universal y, por tanto, la obligación de las administraciones públicas, de todas, desde las municipales hasta el Gobierno de España, pasando por las Comunidades Autónomas, es garantizar ese acceso universal al deporte. Tenemos que hacer un esfuerzo coordinado con la Comunidad y con los Ayuntamientos para que ese derecho sea una realidad y no haya ningún tipo de barrera, ni en relación con el deporte femenino ni inclusivo, las personas con discapacidad, así como tampoco con las personas que vienen de otros lugares del mundo, para que tengan también esa posibilidad de acceso como un derecho de ciudadanía.

¿Está la Región de Murcia entre las comunidades que más ayudas han recibido del Estado?

Sí, está entre las Comunidades que hemos apoyado más desde el Gobierno de España. Lo que prueba también es que existe un trabajo de cooperación y coordinación que es muy positivo. Hemos y estamos trabajado muy bien con la consejera murciana. También digo que el deporte es un ámbito de los pocos, desgraciadamente en el mundo en el que vivimos, donde existe unión y donde si trabajamos con lealtad, las cosas salen y al final eso revierte en los ciudadanos. Uno de los ejemplos es el pabellón de Torre Pacheco, donde los puedan disfrutar de unas instalaciones municipales donde el 70% del apoyo ha sido del Gobierno de España.

¿Estamos ya en las cuotas de antes de participación deportiva de la ciudadanía previas a la pandemia?

Estamos mejor, pero aprovecho la pregunta porque es verdad que cuando decimos que hemos invertido en la Región de Murcia 18 millones de euros, eso es en buena medida gracias a que tras el COVID, España fue el único país de la Unión Europea que situó el deporte entre las políticas tractoras. Cuando regresé al Gobierno, ahora como presidente del CSD y después de pasar por la UNESCO, vi que España fue el único país que puso el deporte entre esas políticas tractoras. Y eso ha permitido estas ayudas de fondos europeos, que se han invertido, por ejemplo, en actuaciones en Torre Pacheco o en Bullas. En su día Pedro Sánchez me dijo por qué nos situábamos entre las diez peticiones que nos hizo la UE el deporte y la cultura. Y lo hicimos ya no solo por ser un derecho de la ciudadanía, sino también como industria que crea empleo y riqueza. Hemos apostado por un turismo deportivo sostenible y los ayuntamientos han podido organizar competiciones que atraen púbico. El deporte ha mejorado sensiblemente después de la pandemia y los datos se reflejan en el número de personas federadas. También hay que decir que durante la pandemia, es verdad que tuvimos que cerrar, pero tomamos una decisión que no aplicaron otros países, que fue mantener el fútbol, la liga, aun sin público. Era un poco raro aquello de ver los partidos con las gradas vacías, pero nos permitió que con los derechos de televisión pudiéramos también proteger a los demás deportes, realizando un ejercicio de solidaridad entre la Federación Española de Fútbol, la Liga y el Consejo Superior de Deportes para con los demás deportes que no se podían practicar

La Ley del Deporte tiene solamente tres años. ¿Se han cumplido los objetivos o hay cosas todavía que mejorar?

Estamos en el proceso de desarrollar una ley que tiene solo tres años de vigencia y que la anterior era del año 91, que hizo su papel para trabajar, por ejemplo, contra la violencia y los discursos de odio en los estadios de fútbol con los ultras. La nueva tiene muy poco tiempo, pero aún así estamos trabajando en su desarrollo, en todo lo que tiene que ver con el reglamentario.

Mundial 2030, tema controvertido. Se acaban de caer Málaga y La Coruña como sedes, ¿pero está ya definido el número que tendrá España?

Sin saber qué iba a pasar con A Coruña o Málaga, o antes también con Murcia y Gijón, me pareció que nuestra posición debía de ser defender todas las candidaturas, y es lo que hicimos porque podía pasar esto. Nosotros tenemos en el pacto inicial cinco sedes para Marruecos, tres para Portugal y once para España, que van a poder ser. Al no seguir A Coruña, tenemos la candidatura de Vigo, que debería entrar, y lo he dicho desde el minuto 1, si Valencia termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también. El club se ha comprometido y ha consignado una cantidad de dinero para hacer un polideportivo municipal en el barrio, que es humilde. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia.

¿Y la final?

La decisión es de la FIFA, solo y exclusivamente de ellos. Si dependiera de mí, ya estaba resuelto y sería en España, y nosotros vamos a defender que sea en nuestro país porque tenemos argumentos de sobra. Está el Santiago Bernabéu, la capital de España, pero sabemos también que el FC Barcelona quiere la final. Todo eso son buenas noticias porque demuestra que hay una voluntad de los clubes y de las ciudades por acoger la final del Mundial, con Madrid y Barcelona como las principales. Pero no solo tenemos estadios, también infraestructuras, seguridad ciudadana, las comunicaciones de un país desarrollado, europeo, que está al primer nivel. Vamos a defender eso, pero en todo caso, es una decisión de FIFA, y por lo que me dicen, no se espera que se sepa hasta 2028 e incluso 2029.

Se ha creado la comisión interministerial para el Mundial, ¿qué trabajo tiene que desarrollar la misma?

Se ha creado porque el Mundial 2030 es un proyecto de país. Se han firmado unas garantías y nos hemos comprometido a realizar una serie de tareas en distintos ámbitos, y para ello está esa comisión, para crear grupos de trabajo con los ministerios, pero también con la Federación Española de Fútbol, el Comité Olímpico Español y el Paralímpico. Queremos que esté todo el mundo implicado y comprometido en este gran proyecto de país, y que cuando lleguemos al Mundial, esté todo bien organizado y pensado. Habrá un grupo que tendrá que ver con las sedes y las subsedes, y otro con las infraestructuras necesarias, el transporte y la la seguridad. Tenemos todo un trabajo que hacer por delante muy ambicioso vinculado a esas garantías que firmamos con FIFA.

Vayamos al olimpismo. ¿Los excelentes resultados en los Juegos de Invierno son producto de una generación espontánea o de un trabajo de hace años?

De muchas cosas, pero por supuesto, el talento de los deportistas es lo primero, pero detrás está también el apoyo institucional, de los recursos invertidos, porque yo siempre hablo de inversión como en educación también hablamos de lo mismo, porque esto no es gasto, es inversión. En estos años hemos triplicado el apoyo a las federaciones deportivas, con una clara apuesta por la inclusión. Venimos de un éxito rotundo, sobre todo de Audrey Pascual, pero también del conjunto de la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno, con cuatro medallas y un diploma. Es el resultado de que la Federación de Deportes de Invierno ha integrado a los deportistas con discapacidad. El otro día, hablando con la Reina, surgió una pregunta que tenía sentido, si era mejor apostar por pocos deportes o abrir el abanico y ser un país que va a por todas. Ya llegamos tarde porque nosotros apostamos por todo, y ahora ya no tiene sentido plantearse eso mucho. En los Juegos de verano somos el país del mundo, junto con China y Estados Unidos, y el primero de la Unión Europea, que tiene más participación en deportes de equipo, donde además somos una potencia, y por ello vamos a seguir haciéndolo. Es bueno que identifiquemos aquellas especialidades donde podemos profundizar y tener mejores resultados, y estamos trabajando en eso también. Por eso hemos creado un órgano dentro del Consejo Superior de Deportes que nos obliga a reunirnos cada tres meses con el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico en igualdad para tomar decisiones estratégicas también en relación con deportistas, federaciones, y mirando a Los Ángeles 2028, para tener esa perspectiva compartida y diseñar caminos que nos lleven al éxito todavía más. España es un país potente en deporte y somos conocidos en el mundo por eso, y como dijo el presidente, en este país ya no va a haber un deporte de primera y otro de segunda, porque el olímpico y paralímpico están en igualdad, y las decisiones que tomemos como país en relación con el deporte van a tener siempre esa doble mirada.

Siempre se habla de las veintidós medallas de Barcelona, que se han quedado como una barrera infranqueable. ¿Qué perspectivas hay de cara a Los Ángeles?

La última vez nos quedamos en 18 y ya subimos en relación con Tokio. Pero es que si se contaran las medallas de cada jugador de fútbol o de baloncesto, por ejemplo, tendríamos 150. Es verdad que hay países que tienen un nicho, aunque no me gusta esta expresión, en una especialidad muy concreta, que son muy buenos, por ejemplo, en lucha, y sacan diez ahí. Y creo que se dan las condiciones para seguir mejorando en el ranking en Los Ángeles.

Recientemente también se ha aprobado que sea reconocidos a los deportistas de los años ochenta y noventa que no pudieron tributar a la Seguridad Social y se que se han conocido como ‘Los Romay’. ¿En qué consiste?

Bueno, Fernando Romay es el más alto y el que más ha insistido en este asunto. Se lo dijo a ministra Pilar Alegría y ella me llamó para ver cómo encauzábamos esto. Desde hace tiempo hemos trabajo con UGT, fundamentalmente, y también con Comisiones Obreras y con la Seguridad Social. Fui a hablar con mi homólogo, el secretario de Estado de Seguridad Social, y lo vi muy receptivo, y han hecho una norma, que está ahora en audiencia pública, que pretende es que aquellos años en los que estaban practicando deporte de manera profesional, en los que pagaban el IRPF pero no podían cotizar a la Seguridad Social, se les reconozcan con una pasarela que se va a hacer. Esos años, a los efectos de la jubilación, serán computados, y ese es el plan desde el año 80 en adelante. El problema es que entonces no tenían opción de cotizar a la Seguridad Social y ahora se les reconocerá que esos años trabajaron de cara a su pensión de jubilación.

Recientemente se hablado del Team España. ¿Qué es?

El Team España es un programa central del Consejo Superior de Deportes, nuestra columna vertebral en la alta competición, que nos permite ir pensando distintos ámbitos de trabajo en relación con nuestros deportistas de alto rendimiento, pero no solo cuando están en activo. Se trata de garantizarles todas las posibilidades para desarrollar su trabajo y siempre pongo el ejemplo lo que hemos hecho con Carolina Marín, quien nos pidió un nutricionista o sparrigns para entrenar de cara a París. Todo eso lo cubrimos y tratamos de darles los medios para que cuando se enfrenten a la competición, vayan en las mejores condiciones, como ayudarles a realizar entrenamientos en altura o concentraciones en el extranjero. Se trata de conseguir que su preparación sea óptima. Pero también pensamos en el día de mañana, en la transición a otra profesión, fomentando desde las ayudas PROAC que trabajen y estudien, o sea, que hagan deporte al máximo nivel y a la vez realicen una carrera universitaria. Por eso se ha creado la liga U22 de baloncesto. Y en relación al deporte femenino, atender también a nuestras deportistas con la conciliación y la maternidad, así como las lesiones, que a veces son distintas a los hombres. Team España es un gran proyecto también de becas, que junto a las becas ADO, garantiza que nuestros deportistas tengan cubiertas sus necesidades y puedan dedicarse a practicar el deporte.

Los derechos audiovisuales del fútbol siempre son un tema peliagudo. Ahora quieren reformar el decreto 5/2015. ¿Qué es lo que se pretende?

Vamos a ver cómo lo pergeñamos al final, pero lo que queremos hacer es actualizarlo. Han pasado once años y hay realidades nuevas que no existían entonces. No queremos tocar el sistema porque funciona. Mi percepción, en relación con los clubes, es que la centralización de los derechos de televisión y la redistribución funciona bien. Lo esencial va a seguir igual, pero queremos introducir novedades. Por ejemplo, el fútbol femenino no estaba en 2015 como está ahora y tenemos un Mundial 2030 en el horizonte. Por ejemplo, se puede apoyar más a las federaciones deportivas que no sean el fútbol. Y quiero también mejorar todo lo que tiene que ver con la transparencia de los derechos de televisión, con la gobernanza, que sea más coral, colectiva, donde se participe de una forma más grupal, es decir, que sea una decisión colectiva. Eso debería tener el consenso de todo el mundo porque es mejorar lo que ya existe actualizándolo a los tiempos que vivimos.

Pero quizás hay veces que tocar ciertas cosas a algunos grupos, como es la Liga de Fútbol Profesional, puede entrar en conflicto.

El dinero es de los clubes, no olvidemos eso. Y lo que queremos es que ese dinero generado a través de los derechos de televisión, que está muy bien centralizado, pueda atender nuevas realidades que no existían. La más evidente es ahora el Mundial 2030. Tenemos un Mundial y debe existir un vínculo y conexión, y creo que es importante que seamos capaces de hacerlo.

Estamos en unos tiempos con varios conflictos bélicos. ¿Qué puede hacer el deporte en tiempos de guerra?

Ahí vivimos una cierta paradoja o contradicción, pero yo la hago explícita y hago una reflexión. Los deportistas son personas, ciudadanos que tienen su criterio y conciencia crítica, pero a veces, las grandes organizaciones, como el Comité Olímpico Internacional, entienden que el deporte debe ser un espacio al margen de lo que pasa en el mundo. Está bien que sea así cuando no hablamos de graves situaciones de violaciones de derechos humanos. Es verdad que si por los conflictos en el mundo se paraliza el deporte, no haríamos deporte, pero no ahora, nunca. Porque la historia de la humanidad, desgraciadamente, es de conflicto permanente. Cuando nos encontramos ante graves situaciones de violaciones del derecho internacional, como vivimos con la invasión rusa a Ucrania, el conflicto Israel-Palestina o esta guerra ilegal en Irán, el deporte no puede vivir en una burbuja, en una especie de urna de cristal. La violación de derechos humanos, los genocidios y las guerras ilegales, es lo más contrario que hay al espíritu deportivo. Esas enseñanzas del deporte pueden ser muy interesantes para la vida pública. También puede ser un puente entre naciones, es un poder blando que nos ayuda a comunicarnos. Cuando recibí al ministro palestino, una de las cosas que dijimos es que algún día, cuando la situación mejorara, que desgraciadamente ha empeorado por la situación con Irán, el deporte podía ser una palanca de paz, organizando un partido de fútbol o de baloncesto allí. Yo creo que esa derivada existe y también el deporte tiene que tener una conciencia crítica ante situaciones graves de violaciones de derechos humanos o de violación del derecho internacional, que, por cierto, es lo mismo. El deporte también tiene que levantar la bandera de la paz y decir no a esas situaciones porque no se puede vivir en una burbuja ajena a lo que pasa en el mundo cuando es muy grave. Y hablo de situaciones especialmente graves, no de cualquier conflicto, porque es verdad que si fuera cualquiera, lo he dicho al principio, pues no haríamos el deporte.

Murcia hace unos años estaba a la cola de gasto por habitante en el deporte. ¿Cómo está ahora, ha mejorado la situación?

Ha mejorado sensiblemente, en buena medida también con nuestro apoyo, por lo que he dicho al principio, los 18 millones de euros en estos años solo en deporte para la Región de Murcia. Las demás administraciones, tanto la Comunidad como los ayuntamientos, son muy conscientes, más allá del color político de cada alcalde, de que el deporte tiene muchas posibilidades en muchos ámbitos, no solo en relación con la salud física y mental de los ciudadanos, sino también como herramienta de cohesión social, de vertebración del territorio y de hacer una sociedad de bienestar mejor. Se invierte más en deporte por todas esas ventajas y porque también crea empleo y riqueza. Cuando se organiza un evento deportivo, esa ciudad recibe turistas, y eso también es bueno para el comercio. En fin, el deporte genera un turismo diferente, sostenible, y todas las administraciones públicas somos conscientes de que invertir en deporte es hacerlo en salud, bienestar, cohesión social y vertebración territorial.

Por último, ¿al deporte español y a Murcia en particular le ha tocado el Euromillón con Carlos Alcaraz?

Lo pienso a veces y me cuesta creerlo, pero después de Rafa Nadal, en tiempo real, ha llegado Carlos Alcaraz, quien, además, tiene unas posibilidades extraordinarias en los próximos años. Hay una parte inexplicable, pero hay otra que tiene que ver también con el talento, la genialidad y con el buen trabajo de la Federación Española de Tenis y la Murciana. Porque Carlitos, cuando era un niño, estuvo trabajando con los técnicos de la Murciana. Después ha volado solo, pero hasta ese momento, el apoyo de la Federación, del Consejo Grupo de Deportes y de las instituciones, ha estado ahí. Y eso también produce genios, porque no caen del cielo. Es muy raro que pueda suceder en otros deportes, pero el tenis, que es un deporte sofisticado, que exige también unas estructuras fuertes, en España las tiene.

Además, transmite unos valores también que son muy positivos para la sociedad.

Tuve la suerte de darle el Premio Nacional del Deporte a Carlos Alcaraz, bueno, se lo dieron los Reyes, pero yo estaba ya al frente del Consejo Superior de Deportes. Ahora también Murcia ha sido protagonista en estos galardones por el trabajo de la Universidad de Murcia, que lo está haciendo de forma extraordinaria, y con la UCAM, que es de sobra conocida por todos. Pero también el doctor Ripoll o el CERMI. Sí, Murcia está de moda en el deporte, hay que reconocerlo.