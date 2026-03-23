Arbeloa gana enteros para continuar en el Madrid y Zidane ya tiene un plan B

A falta del tramo decisivo de la temporada, se puede decir que el Real Madrid ha recuperado algo de sensaciones en las últimas semanas con Álvaro Arbeloa. La distancia en liga con respecto al FC Barcelona se mantiene en cuatro puntos y en la Champions el conjunto blanco está en cuartos de final tras eliminar al Manchester City de Pep Guardiola. Las opciones de ganar ambas competiciones se mantienen vivas aunque la dificultad sea máxima.

No es ningún secreto que Florentino lleva tiempo peinando el mercado en busca de un entrenador para la temporada 2026/27, pero eso no quiere decir que la continuidad de Arbeloa esté descartada. Si el final de temporada es bueno y el Madrid toca metal, el español podría continuar al frente del equipo pasado el verano.

Las opciones más claras si Arbeloa no continúa

Pero también puede darse que el final de temporada blanco sea un fracaso, como ya lo fue la temporada pasada, y en ese caso no habría ninguna opción de que Arbeloa, que ya vive en un examen constante, continúe.

El primer nombre en sonar fue el de Massimiliano Allegri, actual técnico del Milan. El italiano ya ha sonado con fuerza en otras etapas y ahora podría ser la definitiva. Otro nombre en sonar es el de Mauricio Pocchetino, precisamente porque también ha sido deseo de Florentino en alguna que otra etapa.

Zidane, siempre en la recámara

Aunque para nombre reincidente el de Zinedine Zidane. La leyenda francesa, que ganó tres Champions como técnico madridista, ya volvió en una ocasión al banquillo blanco y siempre es de los primeros en sonar con fuerza cuando vuelve a estar bacante. Sin embargo, parece que en esta ocasión Florentino no va a contar con esa bala en la recámara, y es que Zidane se ha buscado un plan b.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, durante el partido ante el Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y ese plan b no es otro que el de la selección nacional francesa. "Hay que saber decir basta". Con esta frase, Didier Deschamps confirmó a principios de 2025 que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será su última cita como seleccionador de Francia, abandonando el cargo tras 14 años en el mismo desde que estuviera al frente del equipo en la Eurocopa de 2012.

Así, la llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección francesa después del la Copa del Mundo va tomando forma poco a poco. Aunque todavía no existe confirmación oficial, las palabras del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, apuntan claramente en esa dirección.

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Mientras diversos medios informaban sobre contactos entre el ex técnico del Madrid y la FFF, Diallo afirmó en una entrevista publicada este lunes en 'Le Figaro' que ya sabe quién sustituirá a Didier Deschamps, quien ha decidido dejar el cargo tras el Mundial.