Decisión tomada: El futuro de Joao Cancelo ya está claro

Le costó arrancar en los primeros partidos fruto de la inactividad que arrastraba en el Al Hilal, pero Joao Cancelo está empezando a darle al FC Barcelona todo lo que el club esperaba de él. El lateral portugués, indiscutible en el once desde las lesiones de larga duración de Alejandro Balde y Jules Koundé, está rindiendo a un nivel que recuerda a su 'prime', hasta el punto de que está siendo diferencial con asistencias.

Tal como ocurrió en su primera etapa en Barcelona, Cancelo no es propiedad del club azulgrana sino que está cedido, por lo que, en principio, sacará un billete de vuelta a Arabia Saudía una vez finalice la presente temporada. Sin embargo, la opción de que el Barça adquiera al luso en propiedad no está descartada, aunque todo depende de su rendimiento y del apartado económico.

Flick está convencido

Uno de los escollos que debe superar Cancelo, cuyo gran deseo es continuar de azulgrana, es el de convencer a Hansi Flick de quedarse. Tras un periodo de prueba que ya ha durado un par de meses, el técnico alemán, según informa el diario SPORT, ya ha dado el OK a la continuidad de Cancelo más allá de verano. El alemán está convencido de que su polivalencia le da mucho al equipo y tiene claro que da mucha llegada al equipo y que, defensivamente, puede hacerlo mejorar.

La condición del Barça para ficharle

Eso sí, el deseo de ambas partes no es el único obstáculo. El Barça, muy cuidadoso con su economía tras superar una grave crisis, pone una condición para que el fichaje se dé: que salga con la carta de libertad bajo el brazo y que se adecúe su salario a la política salarial del club blaugrana. Eso conllevará renunciar a muchísimo dinero ya que el portugués cobra más de 12 millones netos en Arabia Saudí.

FC Barcelona's LJoao Cancelo attends the team's training session at Joan Gamper Sports City, in Barcelona, Catalonia, Spain, 21 March 2026. FC Barelona will face Rayo Valleano in the Spanish LaLiga Soccer match at Spotify Camp Nou Stadium, on 22 March. EFE/Alejandro García / Alejandro Garcia / EFE

Cancelo ya renunció a gran parte de su salario para jugar en el Barça en su primera etapa, por lo que no parece ni mucho menos descabellado que vuelva a ocurrir. El reto es el de convencer al Al Hilal de que le dé la carta de libertad.

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Como compensación, el Barça sí estaría dispuesto prácticamente a garantizarle un contrato de dos temporadas. A sus 31 años, a Cancelo aún le queda mucho fútbol por delante y físicamente está en un buen momento. Para el club blaugrana es una operación que tiene sentido deportivo-económico porque se llevarían a un internacional a coste cero y muy comprometido con el proyecto.