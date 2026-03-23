Llorente, tras el penalti no señalado de Carvajal en el derbi: “No merece la pena opinar”

El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, aseguró este lunes, durante un acto benéfico en Boadilla del Monte (Madrid), que “no merece la pena opinar” sobre la polémica jugada del derbi frente al Real Madrid, en la que no se señaló un posible penalti tras una acción con Dani Carvajal. El centrocampista rojiblanco mostró resignación ante la decisión arbitral y apeló al respeto hacia el colegiado y el sistema VAR.

Un derbi marcado por la polémica arbitral

La acción entre Llorente y Carvajal se ha convertido en uno de los grandes focos de debate tras el último derbi madrileño en LaLiga EA Sports. El jugador rojiblanco reconoció que ni siquiera fue consciente en el momento del impacto.

“Yo tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido”, explicó. Posteriormente, tras revisar las imágenes, cuestionó la lógica de la jugada: “No tiene sentido que el delantero tire y se acerque uno y le pegue una patada”.

El VAR, en el centro del debate

Llorente evitó criticar directamente al árbitro, aunque dejó entrever su sorpresa por la falta de intervención del videoarbitraje. “Somos conscientes de que para el árbitro es muy difícil, pero para eso está el VAR”, señaló.

Marcos Llorente tras la 'polémica' jugada / EFE

El futbolista también lamentó las consecuencias de protestar decisiones arbitrales: “Luego encima protestas y te llevas la amarilla”, afirmó, en referencia a la gestión disciplinaria durante los partidos.

Sanción y mirada a la Selección

El centrocampista no podrá disputar el próximo encuentro liguero ante el FC Barcelona tras ver su quinta amarilla en el derbi, lo que le acarrea sanción automática.

A pesar de ello, Llorente cambia ya el foco hacia la selección nacional, tras ser convocado por Selección española de fútbol para los amistosos ante Serbia y Egipto. “Estoy con el cambio de chip y con muchas ganas de trabajar con los compañeros”, aseguró.

Pablo Barrios y Marcos Llorente, durante el entrenamiento de la selección española de fútbol en Las Rozas / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

Además, el jugador reflexionó sobre la exigencia del calendario actual: “Somos un producto, y el que no aguante que se salga”, concluyó, dejando clara su postura sobre la carga de partidos en el fútbol profesional.

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En lo que va de temporada, Marcos Llorente se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del Atlético de Madrid, acumulando 40 partidos oficiales. Adaptado al lateral derecho, el rojiblanco ha aportado tanto en defensa como en ataque, firmando 4 goles y 5 asistencias, unos números que reflejan su versatilidad y peso en el equipo a lo largo de la campaña.