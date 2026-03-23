El Real Madrid quiere fichar a una exjugadora del Levante UD

El Real Madrid Femenino trabaja ya en la planificación de la próxima temporada y ha puesto su mirada en la delantera colombiana Mayra Ramírez, jugadora del Chelsea con pasado en el Levante. El objetivo del club blanco sería reunirla en el ataque con su compatriota Linda Caicedo y formar una de las duplas ofensivas más potentes del fútbol europeo, según informó ESPN.

Mayra Ramírez se fue traspasada en enero del Levante al Chelsea por una cifra récord / Chelsea FC

Según diversas informaciones, la entidad madridista considera que la llegada de Ramírez supondría un salto de calidad para el equipo, especialmente por su potencia física, capacidad goleadora y experiencia en competiciones internacionales. La atacante ya dejó una gran impresión durante su etapa en la Liga F española, donde destacó primero en el Sporting Huelva y posteriormente en el Levante.

Sin embargo, la operación no se presenta sencilla. La futbolista tiene contrato con el Chelsea hasta 2028, lo que obligaría al Real Madrid a negociar un traspaso complejo y posiblemente elevado. Además, el conjunto inglés ya realizó una importante inversión por ella en 2024, pagando alrededor de 500.000 euros, una cifra récord en su momento dentro del fútbol femenino.

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En el club blanco confían en que la posible sociedad entre Ramírez y Caicedo pueda marcar una nueva era ofensiva. La joven estrella del Real Madrid fue renovada recientemente hasta 2030 y está considerada como una de las piezas clave del futuro del equipo, por lo que la llegada de su compatriota reforzaría un proyecto ambicioso que busca competir por títulos tanto en España como en Europa.