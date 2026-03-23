El Sevilla se pone en alerta tras la lesión de su prometedor fichaje y ya es seguro que no viajará a España
Patrik Mercado tuvo que ser retirado en camilla tras un mal salto. Se trata de una incorporación cerrada de cara a la próxima temporada y que tuvo un llamativo coste de seis millones de euros
El Sevilla FC no es lo que era en eso de fichar talento antes de su estallido. Monchi sólo hay uno y ya se marchó del Sánchez Pizjuán. De todas formas, es habitual que los clubes intenten cerrar fichajes con tiempo de antelación y ese es el caso de los andaluces con Patrik Mercado.
El centrocampista de 22 años ya es internacional absoluto por Ecuador y son 6 los millones abonados por los hispalenses al Independiente para asegurarse su contratación de cara al próximo verano. Veremos qué ocurre ahora tras encenderse todas las alarmas por una lesión. El jugador se internó en el área rival y decidió saltar para esquivar una entrada, aterrizando en el verde con las dos piernas a la vez en un gesto demasiado brusco. El jugador se hizo daño y tuvo que ser retirado en camilla. El partido acababa de empezar y toca esperar a las pruebas médicas para descartar una lesión grave. Veremos.
Mercado, ausente en el Metropolitano
Lo único seguro es que el jugador no podrá viajar con su selección a España para medirse con Marruecos en el Metropolitano el próximo viernes 27 de marzo. Tampoco, claro, ante Países Bajos en Eindhoven cuatro días después.
Mercado es pieza fundamental en el líder de la liga y es que a pesar de su edad, acumula ya más de 120 encuentros con el primer equipo de Independiente.
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