Terremoto en Alemania por culpa de Rudiger

El central del Real Madrid Antonio Rüdiger vuelve a estar en el centro de la polémica internacional. Su reciente actuación sobre el terreno de juego ha generado un intenso debate en Alemania, donde distintos sectores del fútbol cuestionan tanto su comportamiento como su futuro en la selección nacional.

Todo se originó tras una dura acción del defensa madridista sobre el lateral del Getafe CF Diego Rico, que terminó con el jugador azulón en el suelo después de recibir un rodillazo en la cara. Aunque el árbitro y el VAR consideraron que se trató de una acción accidental y no sancionaron al futbolista blanco, las críticas no tardaron en aparecer, especialmente desde Alemania.

Antonio Rudiger / Kiko Huesca

Desde medios germanos se ha calificado la jugada como “casi un atentado”, llegando incluso a pedir su exclusión de la lista definitiva para el próximo Mundial. Algunos analistas consideran que el central pierde el control en situaciones de tensión y que la selección cuenta con alternativas en defensa como Nico Schlotterbeck o Jonathan Tah.

El propio Diego Rico también mostró su malestar públicamente, asegurando que la acción fue intencionada y denunciando una posible desigualdad en la interpretación arbitral: según el lateral, una jugada similar cometida por él habría supuesto una sanción mucho más dura.

La polémica llega en un momento clave para Rüdiger, cuyo rendimiento deportivo y estado físico han estado bajo análisis en los últimos meses. En Alemania se ha intensificado el debate sobre si su carácter competitivo es una virtud necesaria o un problema disciplinario que puede perjudicar al equipo nacional en citas importantes.

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Centrado en el Real Madrid

Mientras tanto, el futbolista sigue centrado en la recta final de la temporada con el Real Madrid, donde continúa siendo una pieza importante en la defensa blanca, pese al ruido mediático que rodea su figura.