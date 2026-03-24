Bombazo en la Premier League: ¡Adiós a Salah!

Mohamed Salah ha anunciado oficialmente que abandonará el Liverpool FC al término de la presente temporada, poniendo fin a una etapa histórica de nueve años en el conjunto de Anfield. El propio futbolista comunicó su decisión a través de un emotivo mensaje dirigido a la afición, en el que calificó su trayectoria en el club como “la mejor época de su vida”, mostrando su agradecimiento a la entidad, la ciudad y los seguidores ‘reds’.

A sus 33 años, el atacante egipcio se marchará como agente libre tras acordar con el club la rescisión del último año de contrato que le vinculaba hasta 2027. Su salida marcará el cierre de una era dorada en el Liverpool, donde se consolidó como uno de los grandes referentes ofensivos del fútbol europeo.

Camavinga, Tchouaméni y Salah en el Liverpool-Real Madrid. / Associated Press / LaPresse / LAP

Desde su llegada procedente de la AS Roma en 2017, Salah ha disputado más de 430 partidos oficiales y ha superado los 250 goles con la camiseta ‘red’, situándose entre los máximos goleadores históricos del club. Durante este periodo contribuyó decisivamente a la conquista de múltiples títulos, entre ellos dos Premier League, una Champions League y varias copas nacionales e internacionales.

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Aunque su rendimiento ha sufrido altibajos en la presente campaña y su futuro apunta a un posible destino fuera de Europa, el futbolista ha dejado claro que su prioridad es cerrar la temporada de la mejor manera posible antes de despedirse definitivamente de Anfield. La entidad inglesa, por su parte, prepara ya distintos homenajes para reconocer la trayectoria de uno de los jugadores más influyentes de su historia reciente, cuyo legado queda ligado a una de las etapas más exitosas del club en el siglo XXI.