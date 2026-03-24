Kylian Mbappé apuesta por el bienestar y se une a la nueva era del seguro de salud preventivo de Alan

Alan anuncia la firma de un acuerdo estratégico con Kylian Mbappé, que se convierte en embajador e inversor de la compañía a través de su entidad Coalition Capital. Esta colaboración marca un hito en la estrategia de desarrollo de Alan, en España y a nivel internacional, y se produce en un momento clave para la empresa, que celebra su décimo aniversario y presenta en esta ocasión sus innovaciones más ambiciosas al servicio de una experiencia de salud más proactiva.

El lanzamiento supone una apuesta por construir un nuevo modelo de seguro de salud centrado en la prevención y la integración. Kylian Mbappé, más allá de su trayectoria como deportista de élite de reconocimiento mundial, es una figura reconocida por su compromiso con la juventud, la educación, la inclusión y la promoción del deporte como factor de bienestar físico y mental.

Al igual que en el deporte de alto rendimiento, cuidar la salud requiere regularidad, anticipación y las herramientas adecuadas. Este es el enfoque que Alan y Kylian Mbappé quieren encarnar y desplegar juntos: ayudar a las personas a convertir la prevención en un acto reflejo, al servicio de una mejor calidad de vida.

En el marco de este acuerdo, Kylian Mbappé toma una participación en el capital de Alan y trabajará directamente con el equipo a nivel estratégico y operativo. Esta colaboración se traduce, entre otras cosas, en la co-creación de iniciativas dedicadas a la prevención, salud mental, nutrición y actividad física, integradas en el ecosistema de servicios de Alan, una contribución activa a la experiencia de los usuarios a través de contenidos y formatos diseñados para integrar la prevención en el día a día de los usuarios, un apoyo al despliegue de la marca en España y a nivel internacional y un componente de impacto social estructurado desarrollado con Inspired by KM, la asociación de Kylian Mbappé, que dará acceso a programas de prevención y acompañamiento en salud para jóvenes y poblaciones vulnerables

Esta alianza llega en un momento en el que Alan alcanza un hito simbólico en su historia al celebrar su décimo aniversario. Con más de un millón de usuarios, presente en cuatro países y con rentabilidad operativa en Francia, Alan ha sentado las bases de un modelo sostenible centrado en el seguro de salud preventivo.En España, Alan ha vivido uno de sus mejores años: en 2025, la compañía duplicó su crecimiento y registró una tasa de bajas del 1%. Con un NPS de 70, muy por encima de la media del sector, que tiende a operar en negativo, y una tasa de usuarios activos diarios del 22%, Alan se consolida en España como una de las empresas tecnológicas de salud de mayor crecimiento.

«Los grandes campeones no se conforman con rendir el día del partido. Invierten cada día en su salud. Nos alegra enormemente este acuerdo con Kylian Mbappé, a quien agradecemos su confianza y compromiso. Kylian encarna valores de exigencia, resiliencia y responsabilidad que resuenan profundamente con los de Alan. Su apuesta por Alan refuerza nuestra ambición de cara a integrar la prevención y el acompañamiento en salud en el día a día de nuestros usuarios», declara Jean-Charles Samuelian-Werve, cofundador y CEO de Alan.

«En el deporte de alto rendimiento, no rindes por casualidad. Anticipas, entrenas, te recuperas y cuidas de cada detalle. La salud funciona igual. La prevención no debe ser una opción, sino un acto reflejo que se integre en nuestro día a día. Esta convicción es la que me ha llevado a esta alianza con Alan. Como en el deporte, quiero construir a largo plazo, implicándome en proyectos que estén en línea con mis valores y que tengan un impacto real», añade Kylian Mbappé.

Alan refuerza su oferta de salud con nuevas innovaciones

Con motivo de su décimo aniversario, Alan presenta nuevas innovaciones para integrar la prevención en el día a día de usuarios y empresas. Entre ellas destaca Mo, su asistente de salud con inteligencia artificial, co-desarrollado con médicos y con supervisión médica permanente. Su primera funcionalidad en España es Concierge AI, un agente que, desde la app, localiza especialistas según las necesidades del usuario, contacta simultáneamente a más de 15 centros médicos y confirma citas en menos de 15 minutos con una tasa de éxito superior al 80%. Además, ofrece acceso 24/7 para orientarse en el sistema de salud, recibir recomendaciones personalizadas y un acompañamiento continuo, posicionándose como una respuesta al problema de acceso sanitario ante listas de espera que pueden superar los seis meses.

Por otro lado, los usuarios de Alan podrán interactuar con Kylian Mbappé en la liga de pasos, retándole a duelos de 24 horas con opción a conocerle. Cada semana, Mo traducirá sus rutinas de salud en recomendaciones prácticas adaptadas a la vida diaria, acercando hábitos de sueño, nutrición, concentración y gestión del estrés del deporte de élite a más de un millón de usuarios.

Además, Alan ha adquirido Aro, una empresa de longevidad especializada en análisis biológico avanzado. Con esta adquisición la compañía da un paso más allá del seguro médico tradicional: no solo responder cuando algo va mal, sino anticiparse al envejecimiento antes de que se note. Una capacidad que llegará progresivamente a los mercados internacionales de Alan.

«Vivir con buena salud es una forma de libertad. Sin embargo, nuestro sistema está diseñado para gestionar la enfermedad, no para evitarla — y eso tiene un coste real en la calidad de vida de las personas. En Alan llevamos diez años demostrando que existe otra forma de cuidarse, con un modelo que no solo funciona, sino que además es escalable. Las innovaciones que presentamos hoy son un paso más en esa dirección y demuestran que la prevención ya no es una aspiración: es una realidad en la vida de miles de personas», concluyó Jean-Charles Samuelian-Werve.

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Sobre Alan

Alan es la plataforma tecnológica de salud líder en Europa, que integra seguro médico, prevención activa y retribución flexible en una única experiencia, dando servicio a más de un millón de usuarios. Alan es un servicio independiente regulado por la Autoridad de Supervisión Prudencial y Resolución (ACPR) de Francia. Los usuarios se benefician de una solución integrada que apoya tanto su salud física como mental y simplifica su vida cotidiana: atención al cliente disponible los siete días de la semana, acceso a médicos a través de una de las redes más amplias de España, y reembolsos entre los más rápidos y fiables del mercado. La empresa opera en cuatro países (Francia, España, Bélgica y Canadá) y presta servicio a más de 37.000 empresas. Con un equipo de más de 740 personas, Alan trabaja cada día para ofrecer una satisfacción excepcional a sus usuarios, con una puntuación de satisfacción muy alta (>4,2/5). En 2025 Alan generó más de 785 millones de euros en ingresos recurrentes anuales y fue valorada en 5.000 millones de euros tras una ronda de inversión de 100 millones de euros liderada por Index Ventures.