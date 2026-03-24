Quedan nueve jornadas para finalizar la temporada 2025/26 de LaLiga, una campaña donde la igualdad está reinando en todos los sentidos, en todas las coyunturas, tanto en zona de descenso como en zona europea. Sin los descensos asegurados y sin los puestos para clasificación europea cerrados, se abre un escenario de máxima tensión y competitividad en estos 27 puntos restantes. Todo por decidir, una recta final donde todos los clubes españoles deberán esclarecer sus objetivos y pelear con ellos en función de sus situaciones o puntos obtenidos hasta el momento.

En cuanto a los equipos valencianos, mientras que Levante y Elche se encuentran peleando por la ardua permanencia, el Valencia ha cogido aire con tres victorias en los últimos cuatro partidos y puede pelear por puestos europeos, y el Villarreal está completando un campeonato histórico: ocupa la tercera plaza y está a un paso de cerrar otra clasificación a Champions League. Por tanto, aún no hay nada resuelto para los cuatro, especialmente para granotas e ilicitanos, ambos inmersos en delicadas situaciones que deberán revertir si quieren salvar la categoría.

Juventud y experiencia se entremezclan en los técnicos de los equipos españoles esta temporada 2025/26. Los clásicos de esta competición convergen con una nueva camada que viene pisando fuerte y completando buenas actuaciones con sus respectivos clubes. Pero... los aficionados se preguntarán: ¿quiénes son los entrenadores más jóvenes/mayores de LaLiga? La respuesta es la siguiente.

Carlos Corberán y Luís Castro dándose la mano antes del derbi valenciano en el Ciutat de València / LALIGA

Listado de entrenadores por edades

En primer lugar, los entrenadores más mayores de la presente campaña son Manuel Pellegrini, que lidera la clasificación con 72 años, un histórico de la Liga y actual entrenador del Real Betis. Al chileno le siguen Ernesto Valverde (Athletic Club) y José Bordalás (Getafe), con 62 años y Hansi Flick (Barcelona) y Quique Sánchez Flores (Deportivo Alavés), con 61 años. A ellos les sigue Marcelino García Toral (Villarreal), con 60 años, Guillermo Almada (Oviedo), con 56 años, Diego Pablo Simeone (Atlético), con 55 años y Míchel (Girona), con 50 años. Por último, Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad), con 48 años, y Manolo González (Espanyol), con 47 años, cierran la lista de técnicos más veteranos.

En segundo lugar, los entrenadores más jóvenes de menos a más son Eder Sarabia (Elche), Luís Castro (Levante) y Martín Demichelis (Mallorca), con 45 años, seguido de Álvaro Arbeloa (Real Madrid), 43 años y Carlos Corberán (Valencia), con 42 años. Cierran la clasificación Alessio Lisci (Osasuna), con 40 años y los dos más jóvenes son Claudio Giráldez (Celta de Vigo) e Iñigo Pérez (Rayo Vallecano), con 38 años. Por su parte, Matías Almeyda, destituido hace un par de días del Sevilla FC, tiene 52 años.

Lista completa (mayor a menor):

Manuel Pellegrini: 72 años

Ernesto Valverde: 62 años

José Bordalás: 62 años

Quique Sánchez Flores: 61 años

Marcelino García Toral: 60 años

Guillermo Almada: 56 años

Diego Pablo Simeone: 55 años

Matías Almeyda (destituido): 52 años

Míchel: 50 años

Pellegrino Matarazzo: 48 años

Manolo González: 47 años

Eder Sarabia: 45 años

Luís Castro: 45 años

Martín Demichelis: 45 años

Álvaro Arbeloa: 43 años

Carlos Corberán: 42 años

Alessio Lisci: 40 años

Claudio Giráldez: 38 años

Iñigo Pérez: 38 años