Oficial: Luis García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla FC
El madrileño, que estuvo en la lista del Levante para sustituir a Calero, recala en el Ramón Sánchez Pizjuán hasta 2027
El Sevilla FC ha anunciado este martes la incorporación de Luis García Plaza como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico madrileño asume el banquillo nervionense en un momento clave de la temporada tras la salida de Matías Almeyda.
García Plaza firma contrato hasta junio de 2027 con el objetivo inmediato de reconducir la situación deportiva del conjunto sevillista, que encara el tramo final del campeonato liguero con la permanencia como principal prioridad.
Técnico experimentado
Con amplia experiencia en el fútbol español e internacional, el nuevo técnico llega tras su última etapa en el Deportivo Alavés, donde logró el ascenso a Primera División y consolidó al equipo en la máxima categoría.
Desde el club han destacado su capacidad para gestionar situaciones de presión competitiva y su conocimiento de LaLiga como argumentos clave para apostar por su llegada en este momento decisivo del curso. Por su parte, el entrenador ha mostrado su ilusión por asumir el reto y trabajar para devolver al Sevilla a una posición acorde a su historia y exigencia deportiva.
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