Las primeras imágenes de Antoine Griezmann con la camiseta del Orlando City

El Atlético de Madrid ha hecho oficial este martes que Antoine Griezmann abandonará el club al término de la temporada 2025-26 para emprender una nueva etapa profesional en la Major League Soccer, donde defenderá los colores del Orlando City SC a partir del próximo mes de julio.

El delantero francés, máximo goleador histórico del conjunto rojiblanco, pondrá fin así a una etapa de diez temporadas en el club madrileño, en las que ha disputado cerca de 500 partidos oficiales y ha superado la barrera de los 200 goles. Durante este periodo, el atacante se consolidó como una de las grandes leyendas de la entidad, conquistando tres títulos: la Supercopa de España de 2014, la Europa League de 2018 y la Supercopa de Europa del mismo año.

Antoine Griezmann, en un partido con el Atlético de Madrid. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El acuerdo entre ambos clubes contempla que Griezmann firme por dos temporadas con la franquicia estadounidense, con opción a ampliar el vínculo una campaña más. No obstante, el jugador completará la presente campaña con el Atlético antes de incorporarse definitivamente a su nuevo equipo en el mercado estival de la MLS.

Nuevo paso en su carrera

A sus 35 años, el campeón del mundo con Francia en 2018 afronta así un nuevo desafío en su carrera, después de haber sido uno de los referentes ofensivos del conjunto dirigido por Diego Simeone durante alrededor de una década. El propio futbolista aseguró en declaraciones difundidas por el club que su “presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada”, mostrando su compromiso para intentar cerrar su etapa con nuevos éxitos deportivos.

Noticias relacionadas

El Atlético, por su parte, ya trabaja en la planificación de la próxima temporada mientras mantiene abiertos frentes competitivos importantes como la final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Champions League, competiciones en las que Griezmann aún puede ampliar su legado antes de despedirse definitivamente de la afición del Metropolitano.