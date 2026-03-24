Surrealista ridículo del Real Madrid: ¡Trataron la rodilla equivocada de Mbappé!

A veces cuesta mucho entender ciertas cosas que ocurren en el mundo del fútbol y lo que ha sucedido con la lesión de Kylian Mbappé es una de ellas. El jugador del Real Madrid acaba de volver a la dinámica del equipo tras perderse algunas semanas por una lesión en su rodilla que se fue complicando más de lo previsto.

Su periodo de baja no ha hecho mucha gracia en el madridismo, sobre todo porque le ha bastado jugar 45 minutos para ser convocado por Francia en la actual ventana internacional, en la que disputará dos partidos con su selección. Con el Madrid, en cambio, se ha perdido citas muy importantes como las eliminatorias de Champions ante el Benfica y el City y el derbi liguero ante el Atlético de Madrid.

En Francia destapan el error garrafal del Real Madrid

Pero según apuntan esta semana desde Francia, el error más grave lo ha cometido el Real Madrid y sus servicios médicos, que se habrían equivocado de rodilla a la hora de tratar a Mbappé (solo hay dos). Es decir, si el francés tenía una lesión en la rodilla izquierda, los médicos le trataron la derecha. Inexplicable. El periodista Daniel Riolo comentaba en el programa de radio 'After Foot' de RMC sobre la lesión de rodilla izquierda de Mbappé: El error es tan garrafal que se comenta, en círculos autorizados, que el Real Madrid examinó la rodilla equivocada.

"Podría haber sido gravísimo por un error. Porque Mbappé ha pasado tiempo sin saber lo que tenía, jugando partidos... Se podía haber roto la rodilla. El sigue su actividad y ve que le sigue doliendo, pero ve que algo no va. Os voy a decir una cosa. El fallo fue enorme, y es que han examinado la otra rodilla. Creéis que estoy diciendo una chorrada? Es lo que ha pasado. Entenderéis que si estas jugando con una lesión y no lo sabes te puedes hacer mucho daño...", dice Riolo.

Lo que tampoco queda claro y resulta muy difícil de entender es, si la información de Riolo es cierta, por qué Mbappé no advirtió a los servicios médicos que la rodilla que le dolía era la otra. Surrealismo puro y duro.

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Kylian Mbappé, calentando durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Liga / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Mbappé llegó a Clairefontaine, fortín de la selección francesa y habló la prensa su lesión. "La rodilla está bien. Va a mejor. Va bastante bien y sé que ha habido bastante especulación al respecto y se han dicho cosas falsas. Es la vida de un atleta de alto nivel y estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin verificar y sin ningún fundamento. Para mí es clarísimo que quiero jugar todos los partidos con el Real Madrid. No voy a cambiar la manera de prepararlo. Puedo decir, voy a mi casa y no juego, pero son tonterías. He preparado los dos últimos Mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto por mi club y este año lo voy a hacer igual para llegar bien. Espero ganarlo también”. Y concluyó añadiendo: "Me he recuperado al 100%. Tuve la oportunidad en París de encontrar un buen diagnóstico. Y juntos pudimos diseñar un plan para volver al mejor nivel con el Real Madrid y también de cara al Mundial".