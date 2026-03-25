Nuevo ridículo del Comité: sanción mínima a Fede Valverde

La decisión del Comité de Competición de imponer únicamente un partido de sanción a Fede Valverde ha reabierto el debate sobre los criterios disciplinarios en el fútbol español, especialmente en acciones catalogadas como juego brusco grave. El futbolista del Real Madrid fue expulsado en el derbi tras una dura entrada sobre Álex Baena, en una jugada que, por la descripción recogida en el acta arbitral, parecía encaminada a recibir una sanción mayor. Sin embargo, la resolución final ha rebajado las expectativas iniciales, generando sorpresa tanto en el entorno mediático como entre aficionados y analistas, que esperaban una respuesta más contundente por parte del organismo disciplinario.

Una decisión que sorprende por su levedad

El castigo de un solo partido ha llamado especialmente la atención debido a que el acta del colegiado hacía referencia explícita al uso de “fuerza excesiva” en una acción en la que no existía posibilidad real de disputar el balón. Este tipo de redacción suele conllevar sanciones más severas, habitualmente de dos encuentros (tal y cómo sucedio con Jan Virgili), lo que ha provocado que se cuestione la coherencia en la aplicación del reglamento. La decisión final reduce notablemente el impacto deportivo para el conjunto blanco, ya que Valverde únicamente se perderá el enfrentamiento liguero ante el RCD Mallorca, permitiéndole reincorporarse rápidamente a la dinámica competitiva del equipo en un tramo clave de la temporada.

La jugada que encendió el derbi

La acción que derivó en la expulsión se produjo en el minuto 77, en un momento de máxima tensión dentro del encuentro, cuando ambos equipos disputaban cada balón con intensidad. El árbitro José Luis Munuera Montero interpretó de inmediato la gravedad de la entrada y mostró la tarjeta roja directa sin necesidad de revisar la jugada en el monitor, una decisión que generó una reacción inmediata por parte de los jugadores del Real Madrid, quienes protestaron airadamente durante varios minutos. El partido quedó interrumpido mientras se intentaban calmar los ánimos, reflejando la magnitud de la polémica en el propio terreno de juego y anticipando el debate que posteriormente se trasladaría a los despachos.

Momento de la expulsión de Fede Valverde / Movistar Fútbol

El respaldo del CTA al árbitro y al VAR

El Comité Técnico de Árbitros respaldó sin fisuras tanto la decisión del árbitro principal como la actuación del VAR, subrayando que la jugada fue analizada desde múltiples ángulos y a distintas velocidades antes de ratificar la expulsión. Según el organismo arbitral, la entrada reunía todos los elementos necesarios para ser considerada juego brusco grave: intensidad elevada, contacto claro sobre la pierna del rival y ausencia total de opciones de disputar el balón. En este contexto, el VAR optó por no intervenir al no detectar un error claro y manifiesto, reforzando así la autoridad de la decisión tomada sobre el césped y cerrando cualquier posible interpretación alternativa desde el punto de vista arbitral.

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Un debate que reabre la polémica arbitral

Más allá del caso concreto, la resolución del Comité vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en el fútbol español: la falta de uniformidad en la aplicación de los criterios sancionadores y la distancia que, en ocasiones, existe entre el relato arbitral y la sanción final. Este tipo de decisiones alimenta la percepción de inseguridad jurídica entre clubes y aficionados, que ven cómo acciones similares pueden recibir castigos distintos dependiendo del contexto o la interpretación. En este escenario, la sanción a Valverde no solo cierra un episodio puntual del derbi, sino que también contribuye a mantener vivo un debate estructural sobre el funcionamiento de los órganos disciplinarios y la necesidad de mayor claridad y consistencia en sus resoluciones.