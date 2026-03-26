El Atlético de Madrid retrata la parcialidad a favor del Real Madrid del Comité de Competición de la RFEF

El Atlético de Madrid se ha vuelto a proponer enseñarle a todo el mundo la parcialidad de los estamentos de la RFEF a favor del Real Madrid con una serie de pruebas concretas que están dejando muy a las claras que existe un agravio comparativo cada vez más evidente.

Tanto en la toma de decisiones de los árbitros sobre el terreno de juego como las sanciones impulsadas por los Comités están mostrando un trato muy favorable para los blancos. Solamente hay que ver los duros castigos que han recibido algunos jugadores por acciones de los madridistas en ocasiones no son ni expulsados y que, en otras, reciben sanciones mucho más benevolentes.

El altavoz del Atlético

La entidad colchonera no lo quiere dejar pasar y está poniendo el altavoz de sus redes sociales al servicio de denunciar una situación que 'quema' desde hace décadas a los aficionados del resto de equipos, que ven de manera constante como existen dos justicias en el fútbol español.

En este caso han vuelto a la carga al conocer la hilarante sanción de Fede Valverde, que solamente será de un partido después de ver precedentes de sanciones a jugadores que se han perdido más partidos por acciones mucho menos duras. O después de que Rüdiger se haya salido de rositas después de una de las acciones más potencialmente lesivas de la temporada con su rodillazo en la cabeza de Diego Rico.

Valverde y Sancet: mismo acta, diferente sanción

En este caso, el Atleti ha sacado a colación la diferencia entre la sanción recibida por Valverde y la que le cayó al Oihan Sancet con el Athletic Club. Y es que los rojiblancos han aportado imágenes de ambas actas, evidenciando como se describen las acciones de la misma manera, pero con un partido de suspensión para el madridista y dos para el jugador del conjunto vasco.

El Atlético de Madrid deja muy patente el agravio comparativo / ATM

Con esta acción de los atléticos queda nuevamente patente esa diferencia de trato y la honestidad del órgano sancionador en enterdicho. Una vez más un jugador del Real Madrid recibe menos castigo que el de otro equipo por la camiseta que lleva.