Fútbol
Bosnia-Italia, Suecia-Polonia, Kosovo-Turquía y República Checa-Dinamarca, las finales de la repesca europea para el Mundial
Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia doblegó por 1-3 a Ucrania, Turquía superó 1-0 a Rumanía, Kosovo ganó 3-4 a Eslovaquia, Dinamarca 4-0 a Macedonia del Norte y Bosnia e Irlanda se clasificaron en los penaltis ante Gales y República Checa
EFE
Italia se enfrentará fuera de casa a Bosnia; Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales de la repesca europea para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.
Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes en cada una de las cuatro rutas, después de los resultados de este jueves: Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia, Turquía doblegó 1-0 a Rumanía, Kosovo venció 3-4 en Eslovaquia, Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0) y tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penaltis tras el 1-1 y el 2-2 después de la prórroga, respectivamente.
Finales de la repesca europea del Mundial 2030:
Martes 31 de marzo:
Bosnia Herzegovina-Italia (20:45).
Suecia-Polonia (20:45).
Kosovo-Turquía (20:45).
República Checa-Dinamarca (20:45).
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