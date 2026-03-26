Arranca el casting para sustituir a Griezmann en el Atlético de Madrid: Kang In Lee, en la 'pole'

Una vez confirmada de manera oficial la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid cuando finalice la presente temporada, tanto el club rojiblanco como el futbolista desean que el fin de etapa de uno de los futbolistas más importantes de la historia rojiblanca sea el más especial posible con la consecución de un título.

Pero mientras el Atleti compite por ganar la Copa del Rey y quién sabe si la Champions, la dirección deportiva ya está realizando un exhaustivo análisis para sustituir al futbolista francés, que durante estos años ha desempeñado un papel que no cualquier futbolista puede asumir. El Atlético tiene de aquí a que termine la temporada y los meses de mercado para tomar una decisión sobre quién será el 'nuevo Griezmann'.

Apostar por lo que hay en casa

Aunque se antoja imposible pensar que el club rojiblanco no salga al mercado en busca de jugadores de ataque, la dirección deportivo podría valorar que el perfil Griezmann ya lo tiene en casa. Y es que el Atlético fichó a Álex Baena la temporada pasada, un mediapunta por naturaleza, que ha demostrado tener las condiciones necesarias para ser diferencial en esa zona del campo. Su primera temporada en el Atlético, actuando más en la banza izquierda, no ha sido la esperada, pero a partir del año que viene, con el hueco que libera el Principito, podría tener la oportunidad de demostrar todo su potencial en zonas más centradas del campo.

Otra opción es Thiago Almada, aunque el jugador argentino está mucho menos contrastado y existen muchas dudas de que pueda asumir ese rol en un primer escalón del fútbol de élite.

Baena en el partido contra el Barcelona / EFE

Buscarlo en el mercado: Kang In Lee, el favorito

La opción con más probabilidades es la de que le Atlético de Madrid se rasque el bolsillo y salga al mercado en busca de ese tan ansiado perfil. El gran favorito en ese escenario es Kang In Lee, futbolista del interés rojiblanco desde hace varios meses con el que, según prensa madrileña, ya han habido contactos.

Según informó el periodista especializado en el mercado de fichajes Matteo Moretto, el Atlético de Madrid considera a Kang In Lee como el sustituto ideal para Antoine Griezmann, que la temporada que viene vestirá los colores del Orlando City de la MLS. El pasado más de enero, el club rojiblanco ya intentó incorporar al exvalencianista, pero fue más complicado con la temporada a medias. A partir de junio, con todo el verano por delante, el Atlético espera que sea el momento definitivo para incorporar, por fin, a un futbolista por el que llevan suspirando ya un tiempo.

¿Cuánto le va a costar Kang In Lee al Atlético de Madrid?

El PSG nunca ha sido un equipo que ponga demasiadas facilidades para dejar salir a sus futbolistas, y menos si son importantes. Es verdad que Kang In no se ha convertido en la pieza angular del proyecto parisino, pero sí es un futbolista con cierto peso desde su llegada.

MONACO (Monaco), 18/02/2026.- Kang-in Lee (C) of PSG in action against Wout Faes (R) of Monaco during the UEFA Champions League play-offs 1st leg match between AS Monaco and Pariis Saint-Germain, in Monaco, 17 February 2026. (Liga de Campeones) EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER / SEBASTIEN NOGIER / EFE

Según informó el diario MARCA, el conjunto de la capital francesa le habría abierto la puerta de salida al exvalencianista, eso sí, con un precio lo suficientemente alto como para sacar beneficio: entre 40 y 50 millones de euros.

Otras opciones, algunas muy ambiciosas

Pero Kang In Lee no es la única opción encima de la mesa. Según informa AS, Lautaro Martínez, cuyo perfil es algo distinto al de Kang In Lee al ser más delantero centro, es otro nombre que no descarta el Atlético de Madrid, cuyo potencial económico se ha visto enriquecido con la llegada de Apollo. De ese perfil también apuntan el nombre de Panichelli, que lleva dos temporadas consecutivas con números de estrella, primero en el Mirandés en Segunda División y ahora en el Estrasburgo francés, donde ya ha convertido 20 tantos este curso.

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El delantero del Inter Milan Lautaro Martinez celebra el 1-0 durante el partido de vuelta de semifinales de la UEFA Champions League entre Inter Milan y FC Barcelona, en Milan, Italia. EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO / DANIEL DAL ZENNARO / EFE

Otros nombres que apunta el mencionado medio son Ibrahima Maza, del Bayer Leverkusen; Mason Greenwood, del Marsella; Fernández Pardo, del Lille; o Mohamed Kudus, del Tottenham.