Lío a la vista en Brasil con Vinícius Jr. y Neymar

Los 'egos' han matado más vestuarios que ninguna otra circunstancia en el fútbol moderno. Los grandes equipos a menudo coleccionan estrellas que se creen el centro del universo y que tratan de resaltar por encima del otro a toda costa. Brasil no está exento y de cara al Mundial tendrá en sus filas a la polémica leyenda Neymar Jr. y al conflictivo Vinícius Jr., con lo que esto puede suponer.

A menudo elementos como el brazalete o la posición dentro del campo suele ser foco de disputa entre las estrellas. Otro son los dorsales y precisamente ahí ambos pueden tener que ceder el puesto de líder al otro o generarle a Carlo Ancelotti la obligación de tomar cartas en el asunto.

Neymar enfadado al ser sustituido / SD

¿Lucha por la '10'?

Y es que en el último partido de Brasil, que juega un amistoso frente a Francia en este parón, 'Vini' llevará la casaca '10' de la verdeamarela... que en los últimos años le ha pertenecido a Neymar, uno de los jugadores más prolíficos de la historia moderna brasileña.

El futbolista ha vuelto a Santos, pero sigue teniendo el Mundial entre ceja y ceja y ya ha hecho declaraciones públicas pidiéndole a Ancelotti ser convocado con la selección de cara a la cita mundialista, poniendo al seleccionador en una tesitura delicada cuando solo queda una lista.

Si Neymar vuelve... ¿Vini se lo devolverá?

Por las declaraciones efectuadas por Ancelotti, si el jugador está en buenas condiciones físicas irá. 'Ney' trabaja con ese foco puesto y si consigue estar en la lista, el dorsal '10' `puede abrir la última disputa que involucre a Vinícius.

Está por ver si el jugador del Real Madrid respeta los rangos dentro del vestuario y le devuelve el dorsal a Neymar o si, por el contrario, emplea esta circunstancia para tratar de autoproclamarse nuevo líder y referente de la Selección Brasileña de Fútbol. Agárrense que vienen curvas.