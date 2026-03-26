Mateu Alemany quiere 'robarle' al Villarreal de Marcelino una de sus joyas en el mercado

A las puertas de las semanas más decisivas de la temporada, todos los clubes ya trabajan el mercado de fichajes que arranca en verano con el objetivo de mejorar sus plantillas de la mejor forma posible. En el Atlético de Madrid el mercado vuelve a ser de vitar importancia, sobre todo tras el futuro adiós de Griezmann, ya confirmado, y la eterna sensación de que al conjunto rojiblanco le falta un pequeño escalón más para competir por títulos más importantes.

Como una de sus máximas prioridades el conjunto rojiblanco tiene reforzar la demarcación de central, que esta temporada ha sufrido muchos cambios. Giménez está en la rampa de salida, Le Normand ha perdido mucho protagonismo y Lenglet parece la opción que menos cuenta para el Cholo Simeone ahora mismo. Pubill, una apuesta arriesgada pero a la postre acertada, y Hancko, parecen los dos únicos centrales indiscutibles de cara a la próxima temporada.

Repetir la 'fórmula Pubill'

Por eso el Atlético ha fijado su objetivo en la incorporación de un central jóven, con proyección, que no llegue con la necesidad urgente de ser titularidad. Es decir, repetir la fórmula empleada con Marc Pubill, que llegó desde Segunda División como un futbolista con mucha proyección y, poco a poco, se ha ido ganando el puesto hasta ser considerado por la opinión pública, incluso, un jugador indiscutible para la selección española.

Y el jugador en el que el Atlético de Madrid ha puesto sus ojos para seguir incorporando talento y juventud es Pau Navarro, del Villarreal. Según informa el diario AS, Mateu Alemany le sigue de cerca y, aunque por ahora todo está en una fase inicial de observación, su perfil gusta mucho. La idea es monitorizar su evolución de cara al futuro, especialmente si el mercado de verano abre la puerta a movimientos importantes.

Galatasaray's Victor Osimhen, center, vies for the ball with Atletico Madrid's David Hancko, left, and Marc Pubill during a Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Atletico Madrid, in Istanbul, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra). EDITORIAL USE ONLY ITALY AND SPAIN / Associated Press/LaPresse / LAP

Las similitudes con el caso de Marc Pubill son evidentes, y es que Pau Navarro también es un futbolista cuya posición natural es la de lateral derecho, pero que esta temporada se ha afianzado en el centro de la zaga, en su caso bajo las órdenes de Marcelino García Toral.

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El Atlético valora más nombres

No es el único nombre sobre la mesa, sin embargo, cualquier incorporación en esa zona está condicionada por posibles salidas. En este contexto, aunque el Atlético prioriza otras posiciones si debe realizar grandes inversiones, el perfil de Pau Navarro encaja en lo que buscan. Eso sí, su buen rendimiento lo ha consolidado en el Villarreal y también ha despertado el interés de varios clubes, más allá del propio Atlético.