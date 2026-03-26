Países Bajos gana 3-0 a Finlandia en Estadi Olimpic de La Nucía

Finlandia y Países Bajos jugaron este miércoles el partido correspondiente a la Ronda Élite UEFA en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía. El conjunto neerlandés venció por 0-3 a la selección finlandesa. Se trata de un partido oficial, clasificatorio para el Campeonato de Europa Sub-19 que tendrá lugar en Gales del 28 de junio al 11 de julio de este año. Estos dos equipos se jugarán una plaza para el Europeo junto a España y Eslovenia. De momento lidera la “rojita” el grupo tras ganar 4-0 a Eslovenia.

Una vez más, la UEFA eligió las instalaciones del Estadi Olímpic Camilo Cano para este partido oficial entre las selecciones de futbol Sub -19 de Finlandia y Países Bajos. Un encuentro que contó con la presencia de Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. Destacar también la presencia en la grada del legendario Patrick Kluivert, ex jugador internacional con Países Bajos y que ha militado en clubes como Ajax, AC Milán, FC Barcelona o Valencia CF. Su presencia era porque jugaba su hijo Shane Kluivert con Holanda (jugador del FC Barcelona B).

Victoria de Países Bajos

La selección Finlandia Sub -19 cayó derrotada en el Estadi Olímpic de La Nucía por 0-3 frente a Países Bajos en el encuentro correspondiente a la Ronda Élite de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría. El combinado finlandés firmó una primera mitad seria y ordenada, logrando neutralizar el potencial ofensivo neerlandés y manteniendo el empate sin goles al descanso. Tras la reanudación, el conjunto de Países Bajos elevó el ritmo del partido e impuso su superioridad dominando el encuentro y goleando por 0-3. Los tres tantos los firmó el delantero Tobias van den Elshout.

Tras la victoria, Países Bajos suma así sus primeros tres puntos en esta fase, presentando su candidatura a avanzar a la siguiente ronda del torneo. El encuentro se pudo seguir en directo a través del canal de youtube La Nucía Ciudad del Deporte que emitió el partido en directo a través del sistema de cámaras inteligentes y automatizadas.

Ficha técnica del partido

Finlandia Sub-19: Mitja Haapanen; Tomas Sovelius, Jere Kari (Taavi Koukkumäki min. 91), Ville Kumpu, Adam Le Goff-Conan; Aniis Machaal, Martin Kirilov, Antton Nylund; Toivo Mero, Rudi Vikström (Sonosi Daldum min.65), Djoully Nzoko (Eetu Turkki min. 77).

Seleccionador: Peter Lundberg

Países Bajos Sub-19: Valentijn van der Velde; Lyfe Oldenstam, M. van der Lans, A. Bouwman, L. Jetten; J. Koller (Demiane Agustien min. 59), Kraaijeveld, C. van den Berg; Eser Gürbüz (Manuel Bahaty min. 72), Shane Kluivert (Tobias van den Elshout min. 59), A. Thomas.

Seleccionador: Adil Ramzi

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Goles: 0-1, min. 79, 0-2, min. 87 y 0-3, min. 93. Todos ellos de Tobias van den Elshout