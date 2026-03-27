Confirmado el futuro del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid seguirá contando con Diego Simeone al menos una temporada más. El técnico argentino continuará al frente del banquillo rojiblanco durante la campaña 2026-27 después de que tanto el club como el entrenador hayan decidido no activar la cláusula de salida incluida en su contrato, según informó L'Equipe.

Simeone: “Julián está volviendo a estar en el lugar que siempre estuvo” / SD

Pese a los rumores sobre una posible marcha y el interés de equipos como el Inter de Milán, la intención de ambas partes siempre ha sido mantener la estabilidad del proyecto. Ni los cambios estructurales en la entidad ni la entrada de nuevos inversores han alterado los planes, que pasan por seguir confiando en el técnico que ha marcado una era en el club.

La continuidad de Simeone garantiza un escenario de estabilidad a corto plazo, aunque no se descarta que su vínculo pueda prolongarse más allá de 2027, algo que se valorará una vez finalice la presente temporada. Mientras tanto, el entrenador está centrado en los objetivos deportivos inmediatos, con partidos clave ante el FC Barcelona y la lucha por conquistar la Copa del Rey, un título que ya levantó en 2013... pero que lleva sin ganar desde entonces.

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El legado continúa

Desde su llegada en 2011, Simeone ha transformado al Atlético en uno de los clubes más competitivos de Europa, acumulando múltiples títulos y consolidando al equipo de forma habitual en la Champions League. A pesar de haber reconocido en el pasado su interés por entrenar al Inter o incluso a la selección argentina, el técnico considera que su etapa en el conjunto rojiblanco aún no ha terminado.