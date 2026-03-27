España apenas suda para brindarle una cómoda victoria a La Cerámica (3-0)

Ensayo perfecto para España de cara al Mundial: Victoria cómoda y convincente ante Serbia, sin necesidad de sudar demasiado y con minutos para los menos habituales. Mikel Oyarzabal confirmó su estatus de 'nueve de España' con dos golazos en la primera parte y Víctor Muñoz presentó sus credenciales para ir al Mundial anotando el gol de la sentencia en su debut. 3-0 y a por más ensayos.

No era la dichosa 'finalissima', pero España tampoco iba a pasearse y menos con el Mundial, ahora sí, a la vuelta de la esquina. Luis de la Fuente presentó sobre el césped de La Cerámica un once muy titular y los jugadores, no sin algún despiste más o menos entendible fruto de los primero minutos, salieron con la idea clara de mandar a una selección serbia muy inferior sobre el papel.

El mando con balón, eso sí, costó que se tradujera en ocasiones, y parecía que solo Baena había llegado a La Cerámica con ganas de probar fortuna, seguramente extra motivado por volver a la que fue su casa. El de Roquetas de Mar probó hasta en dos ocasiones un disparo marca de la casa, desde la izquierda buscando el segundo palo con rosca, y las dos se le marchó por poco.

Mikel, en modo 'nueve de España'

No hubieron más avisos y a España le bastó una única jugada trenzada para abrir el marcado. Todo partió en un salida de balón comandada por Rodri y Llorente, que transportó el balón hasta Lamine. El crack azulgrana trajo contrarios y asistió a Fermín que, con ojos en la nuca, dejó pasar el balón a un Mikel Oyarzabal mejor posicionado que no perdonó. 1-0 y primera ola en La Cerámica.

Con el trabajo difícil ya hecho, creció el dominio de la Roja, en esta ocasión vestida de blanco, aunque más por volumen de balón que de ocasiones. Serbia esperaba su momento a la contra, y en una de esas Kostic puso a prueba a Unai Simón, aunque sin generar demasiado peligro. España, probablemente no con todas las marchas metidas, tocaba a su antojo en la frontal, pero le faltaba colmillo en los metros finales para seguir generando ocasiones.

No hizo falta ningún aluvión de ocasiones ni tampoco mucho ímpetud para ampliar el marcador. Solo un pase rompiendo líneas de Cubarsí dirección a Miker Oyarzabal. El '9' de España, no por dorsal sino por estatus, se lo pensó medio segundo y la clavó en la escudra. Si para algo sirvió el amistoso ante Serbia fue para reafirmar su figura de indiscutible en la punta de lanza de este equipo de cara al Mundial. Con el 2-0, descanso y jugadores a vestuarios.

Arrancó la segunda mitad con un par de cambios, Pablo Fornals y Dani Olmo por Pedri y Fermín, pero con un guion muy similar a la de la primera: el balón bajo el dominio español, pero sin demasiadas ocasiones de gol relevantes, por no decir ninguna. La única diferencia era que Serbia creaba menos peligro si cabe a la contra, y eso que en una jugada aislada encontró el gol, aunque fue inmediatamente anulaado por fuera de juego.

Cambios para la sentencia

A la vista de lo poco que estaba sucediendo en el terreno de juego, De la Fuente movió más el banquillo en busca de revulsivos que devolvieran el picante, y en ese ambiente Víctor Muñoz y Ferran, que entraron por Lamine y Oyazarbal, se mueven como pez en el agua. Pronto dejaron su firma para marcar el tercero y sentenciar el partido. Corría el minuto 72 cuando Dani Olmo puso a correr a Ferran, que tiró un buen desmarque, y el de Foios asistió con un gran taconazo al debutante Víctor Muñoz, que no falló en el mano a mano. El mejor estreno posible y ¿billete para el Mundial?

Minutos para tres valencianos

Con todo visto para sentencia, De la Fuente fue a por otra tanda de cambios y entraron Zubimendi, Yeremy Pino y Cristhian Mosquera, otro debutante. Con la entrada del exjugador del Valencia, todos los valencianos de la selección a excepción de Carlos Soler y Grimaldo disfrutaron de minutos ante Serbia.

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Dani Olmo pudo redondear la goleada culminando una jugada colectiva fantástica de la Selección española, que cuando se pone a jugar da gusto verla, pero el guardameta serbio realizó la parada del partido. Sin tiempo para más, ni ganas de que pasara nada, el partido transcurrió hacia su final con el 3-0 en el marcador. España convenció, hizo disfrutar a La Cerámica y no necesitó emplearse a fondo. El martes, segundo ensayo del parón ante Egipto.