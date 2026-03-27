¿Cuánto dinero gana Florentino Pérez (79 años)? El presidente del Real Madrid cobra cada año más millones

Florentino Pérez es uno de los empresarios más laureados de España. El presidente del Real Madrid, que cumple su segunda etapa al frente del club del Santiago Bernabéu, también es un importante directivo, concretamente presidente de ACS. A sus 79 años, es una de las grandes fortunas de España según Forbes. Y eso que no tiene sueldo como presidente del club blanco.

Cierto es que para ser presidente o de la junta directiva del Real Madrid no basta con ser amigo del candidato, ya que hay una serie de requisitos importantes a cumplir. El dinero es clave, ya que hay un millonario aval que alcanzar. El dinero que se gana en el palco del Bernabéu no llega en forma de nómina, sino mediante los negocios y relaciones que se pueden alimentar durante el partido de turno.

Con todo esto, la fortuna de Florentino Pérez le llega principalmente por su puesto como presidente de ACS, más allá de otros negocios e inversiones. Y es que el mandatario ha visto cómo su sueldo anual ha subido casi un 15% respecto a 2024. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, su sueldo ascendió a 9,14 millones entre los 2,51 de retribución fija y 6,19 de variable a corto plazo.

Noticias relacionadas

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, en el palco durante el partido entre el Real Madrid y el Getafe en el Bernabéu. / uropa Press

ACS, disparado en Bolsa

El dato llamativo es que el CEO de su empresa, Juan Santamaría, se embolsó cerca de un millón y medio más que él. La subida parece mucho, pero dista mucho del 73,68% de incremento de revalorización de la compaía en el Ibex 35.