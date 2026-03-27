Movimiento del Sevilla FC con Marcao que afectará a su próximo mercado de fichajes

El Sevilla FC todavía tiene mucho trabajo por delante esta temporada. Tras la destitución de Almeyda como entrenador y la contratación de Luis García Plaza, son tres los puntos que tiene de colchón respecto al Mallorca, club que encabeza los puestos de descenso. La zona media-baja de la tabla está muy apretada, con clubes como el Valencia CF empezando a remontar posiciones, precisamente tras ganar 0-2 en el Sánchez Pizjuán. Con todo esto, alguna buena noticia llega de vez en cuando a las oficinas del Sevilla FC... a la espera de la venta del club.

El caso es que el Sevilla FC padece una sangría defensiva, siendo el equipo que más goles encaja con 49, por los 37 anotados a favor. La mala planificación de mercado o las lesiones de hombres como Azpilicueta se notan de manera dramática. Otro lesionado, Marcao, ha traído una buena noticia en forma de pasaporte español. En un equipo donde hay dos chilenos y dos nigerianos, que el central brasileño pase a considerarse comunitario viene bien de cara al próximo mercado de fichajes.

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Marcao, ante Sorloth / EFE

Marcao: contrato, sanción y lesión

Con contrato hasta 2028 y cerca de cumplir 30 años, Marcao llegó a Sevilla desde el Galatasaray tras abonar 13 millones por él. Nunca estuvo a la altura. Debido a su rendimiento y numerosas lesiones, su valor de mercado bajó de 15 a los 2,5 kilos actuales. Si no llega una oferta importante, su continuidad es importante, aunque entre una dura sanción por su expulsión ante el Levante UD y la posterior fractura de escafoides, poco ha jugado desde diciembre.