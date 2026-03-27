Pitada monumental a Vinicius: Brasil se llena de dudas y la afición clama por el regreso de Neymar

Brasil atraviesa un momento de incertidumbre justo cuando el Mundial asoma en el horizonte. La derrota por 1-2 ante Francia no solo dejó malas sensaciones en lo colectivo, sino que puso el foco directamente sobre Vinicius Jr., señalado por la afición tras una actuación muy por debajo de las expectativas. El atacante, que lució el dorsal ‘10’, no logró asumir el liderazgo ofensivo que se esperaba de él y terminó siendo uno de los grandes protagonistas… pero por motivos negativos.

Un "líder" que no aparece

Vinicius Jr. tenía ante sí una oportunidad clave para consolidarse como el referente de esta nueva Brasil. Sin embargo, su rendimiento volvió a generar dudas. Impreciso en los metros finales, sin capacidad de desequilibrio constante y lejos de su versión más determinante, el delantero no logró marcar diferencias ante una defensa francesa que lo controló con relativa facilidad.

La presión de vestir el ‘10’ pesó más de lo esperado. A diferencia de su rendimiento en el Real Madrid, donde suele ser decisivo, con la selección brasileña sigue sin encontrar continuidad ni impacto real en los partidos importantes. Su falta de influencia ofensiva fue evidente en un equipo que necesitaba un líder en ataque y no lo encontró.

La reacción del público fue inmediata. Durante varios tramos del partido, los silbidos acompañaron cada intervención fallida de Vinicius, reflejando el creciente malestar de la afición. La ‘torcida’, exigente como pocas, no perdonó una actuación considerada insuficiente para un jugador llamado a marcar una época.

La comparación inevitable

El problema para Vinicius no es solo su rendimiento, sino la comparación constante con lo que Brasil ha tenido (y podría volver a tener) en esa misma posición de liderazgo. La sombra de Neymar es alargada, y cada partido discreto del actual ‘10’ reaviva el debate.

Mientras Kylian Mbappé brillaba en el lado francés y marcaba diferencias, Brasil carecía de ese jugador capaz de cambiar el rumbo del encuentro. Esa ausencia de desequilibrio fue precisamente lo que más echó de menos la afición.

La ‘torcida’ habla claro: quieren a Neymar

Los cánticos no dejaron lugar a dudas. “Neymar, Neymar” resonó con fuerza en el estadio, en una clara muestra de nostalgia y, sobre todo, de necesidad. La afición brasileña no solo recuerda al crack, sino que lo reclama con urgencia.

La ausencia del delantero, fuera de las convocatorias desde la llegada de Carlo Ancelotti, sigue generando polémica. El seleccionador ha insistido en que no cuenta con él por no estar al cien por cien físicamente, pero el discurso empieza a desgastarse ante la falta de resultados y de un líder claro sobre el césped.

Exjugadores y voces autorizadas del fútbol brasileño también han entrado en el debate, defendiendo la importancia de Neymar incluso sin estar en su mejor forma. Para muchos, su talento y experiencia siguen siendo diferenciales en un equipo que, hoy por hoy, carece de identidad.

Un dilema a las puertas del Mundial

Con el Mundial cada vez más cerca, Brasil se enfrenta a una decisión crucial. Apostar definitivamente por una nueva generación liderada por Vinicius Jr. o recurrir a la experiencia y jerarquía de Neymar.

El problema es que el tiempo juega en contra. Sin más amistosos previos, la integración del exjugador del FC Barcelona se antoja complicada. Pero la presión popular crece, y el rendimiento irregular del equipo no hace más que alimentar el debate.

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La última oportunidad de Neymar / EFE

Vinicius Jr. sigue teniendo margen de mejora y talento de sobra para revertir la situación, pero la realidad actual deja un mensaje claro desde la grada: Brasil necesita recuperar su identidad y su liderazgo. Y para muchos, ese camino pasa inevitablemente por la vuelta de ‘O Rei’ Neymar.