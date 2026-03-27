Problemón para Scaloni: baja durísima para Argentina de cara al Mundial 2026
La selección hispanoamericana llega como candidata al título, pero lo hará sin uno de sus jugadores más prometedores
Argentina siempre será una candidata a todo. Puede serlo con ciertas ayudas arbitrales como ocurrió en Catar o por méritos exclusivamente propios, como en otras ocasiones. El caso es que llegará al Mundial de 2026 como aspirante al título, con una selección que combina jugadores (muy) veteranos con otros jóvenes prometedores.
Argelia, Austria y Jordania serán quienes compartan el grupo J, uno de los más asequibles, pero donde pueden aparecer sorpresas. Para la cita estarán campeones del mundo como Messi, Otamendi, Emiliano Martínez y compañía, pero Scaloni no podrá contar con todos los que le gustaría. Y es que el prometedor Joaquín Panichelli se ha roto.
El delantero del RC de Estrasburgo acudió a la convocatoria de la selección de cara al amistoso contra Mauritania, pero durante el entrenamiento del jueves tuvo que retirarse entre lágrimas tras una lesión. Se le hicieron pruebas y los peores pronósticos fueron confirmados. El propio Panichelli ya padeció la misma lesión y es que los médicos lo dejaron claro: rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.
Joaquín Panichelli era la alternativa para la delantera
Autor de 16 goles ligueros hasta la fecha, partía como una garantía en las rotaciones. Messi es intocable y compañeros como Julián Álvarez o Lautaro Martínez son las principales armas ofensivas, pero Joaquín Panichelli, de 23 años, era la principal opción desde el banquillo. Perfil diferente, con buen juego aéreo y oportunidad de oro para todo un escaparate que no podrá aprovechar al perderse lo que queda de temporada.
Exjugador de Alavés y Mirandés, sus 20 goles el curso pasado le sirvieron para recalar en el Estrasburgo, previo pago de 17 millones de euros.
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