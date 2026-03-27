La selección sub-21 apabulla a Chipre camino del Europeo

La selección española ejerció como líder aún más imparable del grupo A de clasificación para el Europeo sub-21 con una victoria por 0-7 en Chipre, donde se desató con dos goles de carambola y deméritos rivales para lograr un triunfo finalmente incontestable en el segundo tiempo, cuando apabulló a su adversario.

Dos goles fueron de Gonzalo García; uno de Fer López, cuya determinación e irrupción al campo en el minuto 54 dotaron de mucha más claridad ofensiva al equipo; otro de Eliezer Mayenda, uno de Adrián Niño y uno más de Joel Roca, aparte del tanto con el que comenzó todo en propia puerta, de rebote, del lateral izquierdo chipriota Mills por encima de su guardameta.

Penalti fallado

Pero, más allá de la fortuna y la forma del 0-1, clave para lanzar el triunfo; del penalti fallado por Gonzalo antes del descanso o del 0-2 anotado por el delantero del Real Madrid tras un remate de Viktoros contra su propia portería, España demostró toda su pegada, su indiscutible capacidad y su aún más indudable superioridad en el AEK Arena de Larnaca.

A los 42 segundos ya disfrutó de su primera ocasión. La acción de Gonzalo García, ágil y potente, la desbarató el portero Stylianou, salvador del 0-1 a toda velocidad. Después vivió un tramo más tranquilo, por debajo de las expectativas de oportunidades y goles de España, antes de la tormenta.

Susto para España

Incluso hubo un susto para España. El cabezazo hacia atrás de Gonzalo lo despejó apurado Salvador Esquivel para sostener el empate sin goles entonces y sin ritmo, bien cubierta la selección española por sus adversarios, alejada de los últimos metros, pero, de repente, con la fortuna del 0-1 cuando menos se intuía, menos aún de la forma como entró.

No alcanzó a controlarla, sí a tocarla, Mario Martín, cuyo impulso al balón provocó una acción incómoda para la defensa de Chipre, sobre todo por la carrera de Mayenda a por el balón. La solución de Venizelou, bien al suelo al corte, fue la perdición de Mills, el portero Stylianou y Chipre. La carambola que activó el rechace en el lateral sobrepasó por encima al guardameta y terminó en el gol que desató la goleada de España. Era el minuto 28.

Al ritmo del timón azulgrana

Antes dudó. No por el dominio, que siempre fue suyo al ritmo de sus centrocampistas, entre ellos el azulgrana Marc Bernal, de vuelta a la selección tras su larga lesión de rodilla, sino por la precisión y la claridad en los últimos metros, cuando enfiló a los defensas y al portero contrario. La estrategia fue una de sus producciones más visibles entonces. Innovadoras, pero sin tino final.

Una pena máxima después tampoco aclaró el panorama del conjunto entrenado por David Gordo antes del descanso. En un centro al lateral al área, el portero Stylianou golpeó el balón y el rostro de Gonzalo García, derribado y dolorido en el suelo. No dudó el árbitro, el francés Mathieu Vernice, que señaló el punto de penalti. Gonzalo lanzó y Stylianou lo despejó.

El delantero del Real Madrid sufrió unos cuantos golpes. No fue solo ese penalti, sino también otro balón dividido en el comienzo del segundo tiempo frente al portero, justo antes del centro de falta que se remató hacia su propia portería Viktoros y que remachó Gonzalo García sin oposición tras el despeje del guardameta. El 0-2 y la resolución del encuentro, allá por el minuto 48, sin ninguna apariencia de reacción ofensiva chipriota. El anuncio de la goleada.

Rotaciones y descanso

Ya acomodada la victoria, David Gordo reemplazó a Marc Bernal y Mario Martín, ambos con tarjeta amarilla, ambos protegidos para próximos desafíos y más exigentes, sin ir más lejos el próximo martes contra Kosovo, tercera de su grupo, en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares.

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Antes, España disparó la goleada. Fer López, que entró en ese momento, en el minuto 54, marcó el 0-3 en el 57; Gonzalo García repitió en el 0-4, a pase de Álex Valle, a la hora de juego, y Mayenda fue aún más allá con el 0-5 en el 70, igual que Adrián Niño con el 0-6 en el 73 y Joel Roca con el 0-7 en el 93, para agrandar los números del equipo en esta fase. Son 24 goles en seis victorias. Y un liderato imparable.