El Barça duda sobre si fichar o no a Víctor Muñoz... ¡porque no quiere darle dinero al Madrid!

Víctor Muñoz se ha convertido en el nombre propio del momento tras su reciente irrupción con la Selección Española, donde marcó en sus primeros minutos y confirmó las expectativas generadas en torno a su progresión. El futbolista de CA Osasuna vive un momento dulce que ha disparado su cotización en el mercado.

Sin embargo, su futuro no depende únicamente del conjunto navarro. El Real Madrid mantiene el 50% de sus derechos y, además, conserva una opción de recompra, lo que le otorga una posición privilegiada en cualquier movimiento que se plantee por el jugador.

Noticias relacionadas

Operación... ¿difícil?

En este escenario, el FC Barcelona sigue de cerca su evolución y valora muy positivamente su perfil. No obstante, las condiciones de la operación generan dudas en el club azulgrana: la necesidad de abonar la mitad de su cláusula (fijada en 40 millones de euros) y el hecho de que el conjunto blanco posea la mitad de sus derechos complican seriamente una posible ofensiva, según informó AS.