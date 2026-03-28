El 'Dibu' Martínez destapa las vergüenzas de Argentina: "Menos mal que no jugamos la Finalissima"

El portero argentino Emiliano Martínez volvió a situarse en el foco tras su actuación reciente con la Selección de fútbol de Argentina, donde, pese a las dudas en el juego colectivo, fue clave para evitar un resultado más negativo. “Menos mal que no jugamos la Finalissima (contra España); si jugábamos así, perdíamos…”. “Cuando nos ponemos la camiseta de la Selección, tenemos que poner más. Necesitamos más corazón. Faltó intensidad”, añadió sobre el choque contra Mauritania donde ganaron 2-1, pero generando muchísimas dudas de cara al Mundial.

Argentina mostró dos caras durante el encuentro: un inicio sólido, con control del balón y ventaja en el marcador, y una segunda mitad en la que el equipo perdió intensidad y permitió crecer al rival. En ese contexto, la figura del ‘Dibu’ Martínez resultó determinante, sosteniendo al equipo con varias intervenciones de mérito que evitaron una posible derrota. Aun así, cree que irán a más.

“El Mundial pasado fue igual. Es partido a partido. Nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos; ellos no”, finalizó su reflexión, a la que se sumó un Lionel Scaloni que señaló que “las conclusiones del encuentro no son positivas. El equipo no estuvo bien en ningún momento”, comentó.

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Once inicial ante Mauritania. / @Argentina

Preocupación en la Albiceleste

El rendimiento general dejó cierta preocupación en torno al nivel del combinado dirigido por Lionel Scaloni, especialmente por la caída de rendimiento tras el descanso. La selección concedió ocasiones claras y evidenció problemas defensivos, lo que ha reabierto el debate sobre su preparación de cara a futuros compromisos internacionales. El partido también sirvió para destacar la irrupción de nuevos talentos, aunque el protagonismo final volvió a recaer en Martínez, cuyo papel fue fundamental para mantener a flote a una Argentina irregular.