La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: estas son las cantidades
El percance del brasileño supone una baja sensible para los planes de Hansi Flick de cara al tramo final de competición
El FC Barcelona recibirá una compensación económica por parte de la FIFA tras la lesión de Raphinha durante el último parón internacional con la selección de Brasil.
El extremo azulgrana sufrió una dolencia muscular en un encuentro con su combinado nacional que le obligará a permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego, en un momento clave de la temporada. Ante este tipo de situaciones, el máximo organismo del fútbol mundial activa su Programa de Protección de Clubes, mediante el cual indemniza a las entidades cuando sus jugadores resultan lesionados mientras están concentrados con sus selecciones.
En este caso, la FIFA establece un pago aproximado de 20.548 euros diarios, con un máximo de 365 días y un tope global de 7,5 millones de euros por futbolista. Con estas cifras sobre la mesa, y teniendo en cuenta que Raphinha estará en torno a cinco semanas fuera de los terrenos de juego, el Barça podría percibir alrededor de 143.836 euros si se cumplen los plazos.
Problema deportivo
Más allá del aspecto económico, en el club catalán preocupa especialmente el impacto deportivo de la ausencia de Raphinha, una pieza importante en los esquemas del equipo, que se perderá varios compromisos relevantes tanto en competición doméstica como europea.
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