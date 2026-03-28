La FIFA indemnizará al Barça por la lesión de Raphinha: estas son las cantidades

El FC Barcelona recibirá una compensación económica por parte de la FIFA tras la lesión de Raphinha durante el último parón internacional con la selección de Brasil.

Raphinha of FC Barcelona reacts during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Elche CF and FC Barcelona at Estadio Manuel Martinez Valero on January 31, 2026 in Elche, Alicante, Spain. AFP7 31/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Francisco Macia / AFP7 / Europa Press;2026;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El extremo azulgrana sufrió una dolencia muscular en un encuentro con su combinado nacional que le obligará a permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego, en un momento clave de la temporada. Ante este tipo de situaciones, el máximo organismo del fútbol mundial activa su Programa de Protección de Clubes, mediante el cual indemniza a las entidades cuando sus jugadores resultan lesionados mientras están concentrados con sus selecciones.

En este caso, la FIFA establece un pago aproximado de 20.548 euros diarios, con un máximo de 365 días y un tope global de 7,5 millones de euros por futbolista. Con estas cifras sobre la mesa, y teniendo en cuenta que Raphinha estará en torno a cinco semanas fuera de los terrenos de juego, el Barça podría percibir alrededor de 143.836 euros si se cumplen los plazos.

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Problema deportivo

Más allá del aspecto económico, en el club catalán preocupa especialmente el impacto deportivo de la ausencia de Raphinha, una pieza importante en los esquemas del equipo, que se perderá varios compromisos relevantes tanto en competición doméstica como europea.