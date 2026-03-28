Marruecos 'amenaza' a España con Tiago Pitarch
Yassine Bono le echó el lazo a un jugador que reconoce abiertamente representar territorio nacional
El guardameta marroquí Yassine Bono ha lanzado un mensaje claro hacia Thiago Pitarch, una de las jóvenes promesas del Real Madrid, en medio del interés de Marruecos por incorporarlo a su selección.
Tras el empate del combinado africano ante Ecuador, Bono se pronunció abiertamente sobre la posible llegada del centrocampista: "Que sepa que aquí lo vamos a recibir siempre con los brazos abiertos".
El portero, uno de los referentes del vestuario, dejó claro que la decisión final dependerá del propio jugador, que cuenta con vínculos tanto con España como con Marruecos: "Él tiene familia aquí (Marruecos) y también en España. Hará lo que realmente él sienta".
Además, Bono subrayó la importancia de seguir captando talento joven para fortalecer el proyecto de la selección marroquí, destacando el perfil del futbolista madridista: "Cada jugador que tenga relación con Marruecos... bienvenido sea. Y más, si es jugador del Real Madrid".
Jugador emergente
La figura de Pitarch se ha convertido en objeto de deseo internacional tras su irrupción en el primer equipo blanco, lo que ha intensificado el pulso entre federaciones por asegurar su futuro internacional. El jugador, con doble nacionalidad, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre qué selección representar.
En este contexto, Marruecos continúa su estrategia de captar talento joven con raíces en el país, mientras España sigue de cerca la evolución de una de las grandes perlas de su cantera.
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