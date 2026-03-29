El Athletic convoca elecciones: momento de aspirantes y propuestas de fichajes ilusionantes

Podrían avecinarse cambios en San Mamés. O no. La Comisión Gestora que gobierna desde este domingo el Athletic Club ha iniciado oficialmente el proceso que desembocaría en las elecciones a la presidencia del próximo 8 de mayo si se presentaran dos o más candidaturas.

De acuerdo a los estatutos del club bilbaíno, la junta directiva encabezada por Jon Uriarte, el único socio que ha confirmado hasta ahora su intención de presentarse, ha cesado hoy en sus funciones y hasta la proclamación del nuevo presidente es la Comisión Gestora la que administrará la entidad bilbaína. Lo más probable es que se presente algún otro candidato, aunque no todos lograrán los avales necesarios para concurrir de manera definitiva.

Momento de hacer promesas ilusionantes: fichajes y nuevo entrenador

Cuando empiezan a componerse las candidaturas, al socio se le convence con propuestas ilusionantes, sobre todo si se pretende derrocar una línea continuista. La manera más efectiva es presentando al votante una serie de proyectos o nombres propios. En el caso del Athletic y dada su particularidad filosofía autorestrictiva de fichajes, no pueden ser muchos los nombres accesibles. Todo pasará por asaltar a alguno de los clubes vecinos en busca de fichar uno u otro jugador mediante talonario. Por otro lado, es muy probable que se vuelta a intentar acometer el fichaje de Iván Martín, del Girona. Otra duda a despejar pasa por el banquillo, donde ya es conocido el deseo de Ernesto Valverde de dar por cerrada su última etapa en el Athletic Club.

El calendario electoral marca a las personas interesadas en presentar una candidatura que ya "pueden iniciar los trámites para la obtención de los avales". Para ser admitidas las listas deber ser "promovidas por un 5% de los socios de número con derecho a voto".

Ernesto Valverde no seguirá como entrenador del Athletic la próxima temporada / EFE

Las candidaturas se compondrán por un número mínimo de 9 y un máximo de 21 personas con "representación equilibrada" de hombres y mujeres, que se considerará así "cuando los dos sexos estén representados al menos al 40%".

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Las elecciones, el 8 de mayo

El plazo para la presentación "formal y completa" de candidaturas se abrirá del 9 de abril y finalizará el 18 de abril. El 23 de ese mismo mes, a las 18.00 horas, se proclamarán las candidaturas válidas. Si hubiera solo una ese mismo día quedaría proclamado el nuevo presidente y junta directiva y si son dos o más el 8 de mayo, viernes, se celebrarían las elecciones en San Mamés de 9.00 a 21.00 horas. Por el momento, San Mamés tendrá que esperar.