Cambio radical en la situación de Ferran Torres

Ferran Torres no pasa por su mejor momento, de hecho está siendo el tramo de temporada más complicado para él. El valenciano ha perdido la titularidad en la punta de lanza del FC Barecelona en favor de Robert Lewandowski y lleva sin anotar un gol desde el 31 de enero en la victoria azulgrana frente al Elche en el Martínez Valero.

Esta sequía goleadora llegó de forma repentina y cuando vivía su mejor momento. Ferran empezó la temporada un nivel altísimo, erigiéndose como el goleador de Hansi Flick, que le recompensó con la mayoría de las titularidades en los partidos más importantes del curso. Antes del bache, Ferran sumó 16 goles y 1 asistencia en todas las competiciones. Ahora lleva cuatro partidos consecutivos esperando su momento desde el banquillo, incluyendo los partidos de octavos de final de Champions ante el Newcastle.

Oportunidad de demostrar con la lesión de Raphinha

La reciente lesión de Raphinha con la selección brasileña ha sido un duro varapalo en el seno del FC Barcelona. Por un simple amistoso disputado en una ventana internacional mal colocada, el club azulgrana pierde a uno de sus hombres clave para el tramo decisivo de la temporada. Flick se juega media Liga y los cuartos de final de la Champions ante el Atlético sin una de sus estrellas.

Esta lesión centra inevitablemente el foco en dos hombres: Marcus Rashford y Ferran Torres, que están obligados a dar un paso al frente para que el mes y medio que el Barça no podrá contar con Raphinha se noten lo menos posible. El inglés va a ser el sustituto natural del brasileño en la banda izquierda, pero Ferran Torres, cuyos inicios de carrera fueron como jugador de banda, también va a ver como sus minutos crecen, con una oportunidad de oro para volver a ser el de inicios de curso y ganarse de nuevo la titularidad.

26/03/2026 Raphinha, Brasil - Francia DEPORTES Europa Press/Contacto/Guilherme Veiga / Europa Press/Contacto/Guilherme / Europa Press

Las consecuencias del KO de Raphinha

El FC Barcelona confirmó el alcance de la lesión de Raphinha, sufrida durante su concentración con la Selección de Brasil. Según el parte médico oficial, el extremo brasileño estará aproximadamente cinco semanas de baja, un contratiempo sensible en el tramo más decisivo de la temporada.

La ausencia del atacante le impedirá estar disponible para los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid, una eliminatoria clave en las aspiraciones europeas del conjunto azulgrana. Su baja obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el frente ofensivo en un momento en el que cada partido resulta determinante.

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No obstante, el calendario ofrece un margen de optimismo moderado: Raphinha podría reaparecer en los cuatro últimos encuentros de Liga y, en caso de que el Barça avance de ronda, también estaría en condiciones de disputar la vuelta de unas hipotéticas semifinales de Champions. Su evolución marcará en gran medida las opciones del equipo en este final de curso, donde cada pieza resulta fundamental.