El Inter ya ha escogido al sustituto de Bastoni y es español

En las últimas horas se ha calentado el 'caso Bastoni'. Lo que parecía un sueño imposible para el FC Barcelona se está convirtiendo en una posibilidad real, y es que la voluntad del jugador, que según varios medios es la de recalar en el Camp Nou, ha dado un vuelco al que apunta a ser el culebrón del próximo verano, o al menos uno de ellos.

Según han informado varios medios deportivos y periodistas especializados como Matteo Moretto y Fabrizio Romano, el Barça tiene el visto bueno del zaguero italiano y ya se encuentran en negociaciones para su contrato antes de iniciar las conversaciones con el Iinter, que podría estar empezando a asumir la marcha de uno de sus jugadores más importantes.

El Inter busca sustituto

Tanto es así que el Inter ya ha iniciado el casting para encontrar un sustituto para el centro de la zaga y desde italia apuntan a un nombre español. Según informa la Gazzetta dello Sport, Mario Gila es uno de los nombres que maneja la dirección deportiva nerazzurra. El jugador español, actualmente en la Lazio, termina contrato en 2027, por lo que el conjunto romano podría verse en la obligación de negociar una salida si no quiere perderlo gratis el próximo verano. El problema para el Inter es que Gila también está en los planes del AC Milan, por lo que se espera una batalla por sus servicios.

A tener en cuenta es la situación contractual del ex del Real Madrid. De hecho, si el Inter contrata a Gila con el dinero que cobrase del Barça por Bastoni, la Lazio debería pagar el 50% del traspaso al club blanco, que se guardó la mitad de sus derechos en caso de una futura venta, por lo que los azulgranas estarían de forma indirecta llenando las arcas de los de Florentino.

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Roma (Italy), 07/12/2025.- Lazio's Mario Gila Fuentes (L) and Bologna's Tommaso Pobega in action during the Italian Serie A soccer match between SS Lazio and Bologna FC 1909, in Rome, Italy, 07 December 2025. (Italia, Roma) EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI / GIUSEPPE LAMI / EFE

Más candidatos

No obstante, el de la Lazio no es el único defensa que está en cartera del Inter. También aparecen en la agenda otros centrales como Ordoñez, del Brujas, con una valoración más asequible en el mercado, o Solet, de la Udinese, además de Muharemovic, que ha dado un paso adelante en el Sassuolo tras su etapa en la Juventus Next Gen.